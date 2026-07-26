US Open 2026, Roger Federer torna a Flushing Meadows per un’esibizione con Roddick

L’ex numero uno del mondo giocherà il 25 agosto all’Arthur Ashe Stadium contro Andre Agassi e John McEnroe. Per lo svizzero sarà il ritorno a New York sette anni dopo l’ultima apparizione.

Roger Federer tornerà sul campo dello US Open. L’ex numero uno del mondo sarà protagonista martedì 25 agosto di un’esibizione organizzata all’Arthur Ashe Stadium durante la seconda giornata del torneo.

Lo svizzero giocherà in coppia con Andy Roddick e affronterà Andre Agassi e John McEnroe. Ad annunciare l’evento sono stati gli organizzatori dello Slam statunitense attraverso il sito ufficiale della competizione.

Federer di nuovo all’Arthur Ashe Stadium

L’esibizione si svolgerà sul campo principale di Flushing Meadows, dove Federer ha conquistato cinque titoli consecutivi tra il 2004 e il 2008.

Il 25 agosto coinciderà con il day 2 dello US Open 2026, giornata nella quale sono previste le prime fasi del doppio misto e gli incontri delle qualificazioni.

La presenza dello svizzero rappresenterà uno dei momenti più attesi del programma, con quattro grandi protagonisti della storia recente del tennis riuniti sullo stesso campo.

La coppia con Andy Roddick

Federer sarà affiancato da Andy Roddick, vincitore dello US Open nel 2003 ed ex numero uno del ranking mondiale.

Dall’altra parte della rete ci saranno Andre Agassi e John McEnroe, due icone del tennis statunitense e internazionale.

L’incontro avrà carattere esibitivo e consentirà al pubblico dell’Arthur Ashe Stadium di rivedere in azione quattro campioni che hanno segnato epoche differenti del circuito.

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Il ritorno a New York dopo sette anni

Federer manca da Flushing Meadows dal 2019. In quella occasione raggiunse i quarti di finale, dove venne eliminato da Grigor Dimitrov.

Il ritorno avverrà quindi a sette anni di distanza dalla sua ultima partecipazione allo Slam newyorkese.

Nel 2026 lo svizzero aveva già preso parte a un evento analogo durante l’Australian Open, giocando in quella circostanza proprio al fianco di Agassi.

I cinque trionfi di Federer allo US Open

L’Arthur Ashe Stadium è stato il teatro di alcuni dei successi più importanti della carriera di Federer.

Lo svizzero ha vinto lo US Open per cinque edizioni consecutive:

2004

2005

2006

2007

2008

Il ritorno sul campo centrale di New York avrà quindi un forte valore simbolico per Federer e per il pubblico statunitense, che potrà rivederlo in azione in uno degli stadi più rappresentativi della sua carriera.