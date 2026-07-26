Tour de France, van der Poel vince l’ultima tappa! Duello incredibile con Pogacar

Uno straordinario e inaspettato Mathieu van der Poel ha vinto l’ultima tappa del Tour de France dopo una sfida spettacolare con Tadej Pogacar

L’ultima tappa del Tour de France 2026 sui Campi Elisi ha regalato uno spettacolo incredibile. Abbandonata la tradizionale passerella, il nuovo percorso accorciato ha previsto un paio di giri sul circuito parigino, seguiti dal tratto di Montmartre.

A quarantotto chilometri dall’arrivo, la neutralizzazione ha portato alcuni corridori, come Isaac del Toro, a rialzarsi, non avendo più nulla da temere in classifica generale.

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La vera battaglia è esplosa durante la seconda scalata di Montmartre. Tadej Pogacar ha sferrato un attacco di prepotenza, ma l’unico capace di incollarsi alla sua ruota è stato Mathieu van der Poel. Successivamente, Mads Pedersen e Remco Evenepoel sono rientrati sulla coppia, seguiti a ruota dall’intero gruppo in vista dell’ultimo giro.

Van der Poel ha battuto Pogacar nell’ultima tappa del Tour de France

Nella fase finale, è stato van der Poel a tirare con la Maglia Gialla di Pogacar a ruota. Questo duo di lusso è riuscito a preservare un minimo di vantaggio sul plotone fino alla Flamme Rouge.

Qui, Pogacar, ormai certo di salire sul tetto di Parigi per la quinta volta in carriera, ha deciso di arrendersi e di alzare il pedale. Van der Poel, invece, ha accelerato con straordinaria determinazione, beffando l’arrivo dei velocisti a tripla velocità.

Pedersen ha tentato uno sprint lunghissimo, ma il rivale più insidioso si è rivelato il compagno Jasper Philipsen, che ha saggiamente evitato di bruciarsi, accontentandosi della doppietta per la Alpecin. Van der Poel ha così trionfato, seguito da Philipsen, dalla Maglia Verde Pedersen e da Max Kanter, regalando una conclusione epica.