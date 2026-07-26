Tennis, gli italiani nei prossimi ATP: Darderi a Los Cabos, derby Musetti-Arnaldi a Washington

Tre azzurri impegnati sul cemento: Luciano Darderi sarà la seconda testa di serie dell’ATP 250 messicano, mentre Lorenzo Musetti rientrerà dopo l’infortunio affrontando subito Matteo Arnaldi nell’ATP 500 statunitense.

Il circuito ATP si prepara a entrare nel vivo della stagione sul cemento con gli appuntamenti di Los Cabos e Washington. Saranno tre i tennisti italiani impegnati nei due tornei: Luciano Darderi in Messico, Lorenzo Musetti e Matteo Arnaldi negli Stati Uniti.

Darderi sarà l’unico rappresentante azzurro al Mifel Tennis Open di Los Cabos, dove partirà come seconda testa di serie e debutterà direttamente agli ottavi di finale. A Washington, invece, il sorteggio ha messo subito di fronte Musetti e Arnaldi, garantendo la presenza di un italiano al turno successivo ma anche l’eliminazione immediata di uno dei due.

Darderi seconda testa di serie a Los Cabos

Il Mifel Tennis Open by Telcel Oppo 2026, torneo ATP 250, si disputerà dal 27 luglio al 1° agosto sui campi in cemento del Cabo Sports Complex di Los Cabos.

La competizione festeggerà la propria decima edizione e metterà in palio un montepremi complessivo di 909.790 dollari. Il tabellone di singolare sarà composto da 28 giocatori, mentre quello di doppio comprenderà 16 coppie.

Il ceco Jiří Lehečka guiderà il seeding davanti a Luciano Darderi, seconda testa di serie. Alle loro spalle figurano l’argentino Francisco Cerúndolo e il russo Karen Khachanov.

Tra i protagonisti più attesi ci saranno anche Grigor Dimitrov, ammesso con una wild card, e Denis Shapovalov, chiamato a difendere il titolo conquistato nella precedente edizione.

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Darderi debutterà direttamente agli ottavi

Come le altre prime quattro teste di serie, Darderi usufruirà di un bye al primo turno. L’italo-argentino esordirà quindi direttamente negli ottavi contro il vincitore della sfida tra il ceco Dalibor Svrčina e l’australiano Adam Walton.

Il possibile cammino dell’azzurro potrebbe complicarsi nei quarti di finale, dove potrebbe trovare Shapovalov. Il canadese inizierà il proprio torneo contro l’australiano Rinky Hijikata.

Darderi arriverà in Messico dopo alcune settimane intense sulla terra battuta. L’azzurro ha raggiunto la finale a Bastad e la semifinale a Estoril, dove è stato eliminato dal belga Alexander Blockx al termine di una partita combattuta.

Il passaggio dalla terra rossa al cemento rappresenterà una delle principali incognite. Darderi dovrà adattare rapidamente servizio, risposta e spostamenti a una superficie più veloce, in un torneo che offrirà indicazioni importanti in vista dei Masters 1000 di Toronto e Cincinnati e degli US Open.

Il tabellone dell’ATP Los Cabos 2026

Lehecka (CZE) [1] – Bye

Wong (HKG) – Blanch (USA)

Kouamé (FRA) [WC] – Dimitrov (BUL) [WC] Brooksby (USA) – Moutet (FRA) [6]

F. Cerundolo (ARG) [3] – Bye

Diallo (CAN) – Qualificato/Lucky Loser

Qualificato/Lucky Loser – Gea (FRA)

Zheng (USA) – Landaluce (ESP) [7]

Norrie (GBR) [5] – Kovacevic (USA)

Qualificato/Lucky Loser – Duckworth (AUS)

Qualificato/Lucky Loser – Qualificato/Lucky Loser

Bye – Khachanov [4]

Shapovalov (CAN) [8] – Hijikata (AUS)

Shimabukuro (JPN) – Pacheco Mendez (MEX) [WC] Svrcina (CZE) – Walton (AUS)

Bye – Darderi (ITA) [2]

Musetti torna in campo a Washington

Dal 27 luglio al 2 agosto il circuito farà tappa anche a Washington per il tradizionale ATP 500 sul cemento nordamericano.

Lorenzo Musetti tornerà alle competizioni dopo il lungo periodo di stop provocato dalla lesione al retto femorale rimediata a maggio. L’infortunio aveva costretto il tennista toscano a rinunciare sia al Roland Garros sia a Wimbledon.

Il rientro avverrà subito contro un connazionale. Il sorteggio ha infatti opposto Musetti, quarta testa di serie del torneo, a Matteo Arnaldi.

I precedenti tra Musetti e Arnaldi

Musetti conduce per 3-0 nei precedenti disputati nel circuito maggiore, ma il lungo periodo senza partite rende il derby particolarmente interessante.

Arnaldi proverà a sfruttare il maggiore ritmo agonistico, mentre Musetti dovrà valutare fin dal primo incontro la propria condizione e le risposte del fisico dopo l’infortunio.

Il vincitore entrerà in una zona di tabellone impegnativa. Nello stesso quarto figurano il francese Arthur Fils, testa di serie numero 8, e lo spagnolo Rafael Jodar.

Fils e Jodar si affronteranno al primo turno, mentre nell’altro incontro della stessa sezione Kei Nishikori, presente con una wild card, sfiderà Juncheng Shang, ammesso attraverso il ranking protetto.

De Minaur contro Tsitsipas tra i match più attesi

Il tabellone di Washington proporrà già al primo turno la sfida tra la testa di serie numero uno Alex de Minaur e Stefanos Tsitsipas.

Il greco, ammesso con una wild card, arriva al torneo statunitense dopo essere tornato a vincere un titolo ATP a Gstaad, interrompendo un digiuno durato oltre un anno.

Grande attenzione anche per l’incontro tra lo statunitense Alex Michelsen e il britannico Jack Draper, presente anche lui grazie a una wild card.

Tra i principali giocatori di casa ci saranno Ben Shelton, Taylor Fritz, Frances Tiafoe e Brandon Nakashima. Nel tabellone figura anche Jakub Mensik, particolarmente competitivo sul cemento dopo il successo ottenuto a Miami nella precedente stagione e la vittoria contro Jannik Sinner a Doha nel corso del 2026.

Il tabellone dell’ATP Washington 2026

(1) Alex de Minaur (AUS) – (WC) Stefanos Tsitsipas (GRE)

Qualificato/Lucky Loser – Qualificato/Lucky Loser

Brandon Nakashima (USA) – Tomas Martin Etcheverry (ARG)

Qualificato/Lucky Loser – (7) Jakub Mensik (CZE)

(3) Taylor Fritz (USA) – Zizou Bergs (BEL)

Kamil Majchrzak (POL) – Tommy Paul (USA)

Alex Michelsen (USA) – (WC) Jack Draper (GBR)

Adrian Mannarino (FRA) – (5) Learner Tien (USA)

(8) Arthur Fils (FRA) – Rafael Jodar (ESP)

(WC) Kei Nishikori (JPN) – (PR) Juncheng Shang (CHN)

Qualificato/Lucky Loser – Qualificato/Lucky Loser

Matteo Arnaldi (ITA) – (4) Lorenzo Musetti (ITA)

(6) Frances Tiafoe (USA) – Terence Atmane (FRA)

Alejandro Tabilo (CHI) – Tallon Griekspoor (NED)

Ugo Humbert (FRA) – Qualificato/Lucky Loser

Qualificato/Lucky Loser – (WC) (2) Ben Shelton (USA)

Darderi, Musetti e Arnaldi apriranno così la propria tournée sul cemento con situazioni molto differenti: il primo partirà tra i favoriti a Los Cabos, mentre gli altri due si contenderanno immediatamente un posto nel secondo turno di Washington.