Rugby Europe 7s, Italia in finale a Spalato: Belgio battuto 12-5, ora la Francia

Gli azzurri rimontano lo svantaggio iniziale e conquistano l’ultimo atto della seconda tappa delle Men’s 7s Championship Series. L’argento continentale è già certo, per l’oro servirà superare i francesi con 48 punti di scarto.

L’Italia maschile del rugby a 7 vola in finale nella seconda e ultima tappa delle Men’s 7s Championship Series 2026 di Rugby Europe, in corso a Spalato, in Croazia.

Gli azzurri hanno battuto il Belgio per 12-5 in semifinale, ribaltando lo svantaggio iniziale e conquistando l’accesso all’ultimo atto in programma questa sera contro la Francia.

Il risultato garantisce già alla Nazionale italiana la medaglia d’argento nella classifica continentale, determinata dalla combinazione dei risultati ottenuti nelle tappe di Amburgo e Spalato.

Il Belgio passa in vantaggio dopo cinque minuti

La semifinale è cominciata con una lunga fase di equilibrio. Sono serviti cinque minuti al Belgio per trovare il primo varco nella difesa italiana.

La formazione belga è riuscita a sfondare sulla destra e a segnare la meta dello 0-5. La trasformazione dalla posizione angolata non è però andata a buon fine, lasciando il vantaggio limitato a cinque punti.

L’Italia ha reagito nel finale della prima frazione. Al settimo minuto gli azzurri hanno trovato la meta del pareggio, ma anche in questo caso il calcio di trasformazione non ha centrato i pali.

Il primo tempo si è così concluso sul 5-5.

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La meta decisiva nella ripresa

L’Italia ha completato la rimonta al secondo minuto della seconda frazione.

Gli azzurri hanno segnato in mezzo ai pali e trasformato il successivo calcio, portandosi sul 12-5.

Il Belgio ha accusato la fatica e non è riuscito a costruire una reazione efficace. La Nazionale italiana ha amministrato il vantaggio senza concedere occasioni significative agli avversari, accompagnando il risultato fino al termine.

Il successo ha consegnato all’Italia la qualificazione alla finale della tappa croata.

La Francia domina la Spagna

Nell’altra semifinale della parte alta del tabellone, la Francia ha superato nettamente la Spagna con il punteggio di 22-0.

Saranno quindi Italia e Francia a contendersi la vittoria nella seconda tappa delle Men’s 7s Championship Series 2026.

Gli azzurri sono già certi almeno del secondo posto nella graduatoria continentale, considerando la classifica combinata delle due tappe disputate ad Amburgo e Spalato.

Per il titolo serve un’impresa

Per conquistare l’oro, l’Italia dovrà battere la Francia con almeno 48 punti di scarto.

Un margine molto ampio, che rende particolarmente complicata la corsa al primo posto complessivo. La qualificazione alla finale e la certezza dell’argento rappresentano comunque un risultato importante per la selezione azzurra.

Il risultato della semifinale

Italia-Belgio 12-5

Primo tempo: 5-5

Secondo tempo: 7-0

La finale

Italia-Francia

In palio la vittoria della tappa di Spalato e il titolo delle Men’s 7s Championship Series 2026. Per superare i francesi nella classifica complessiva, gli azzurri dovranno imporsi con almeno 48 punti di differenza.