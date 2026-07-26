Volare TV, Assoluti di ginnastica artistica in diretta: July Marano campionessa italiana all-around

La diciassettenne della Ginnastica Civitavecchia conquista il titolo tricolore a Meda davanti a Giulia Perotti e Anthea Sisio. L’evento è in diretta su Volare TV, canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV.

July Marano è la nuova campionessa italiana assoluta all-around di ginnastica artistica femminile. Al PalaMeda di Meda, in provincia di Monza e Brianza, la diciassettenne della Ginnastica Civitavecchia ha difeso il primo posto occupato dopo Gara 1 e ha conquistato il primo titolo nazionale sul giro completo della propria carriera.

La classifica generale è stata determinata dalla somma degli otto punteggi ottenuti nelle due giornate di gara. Marano ha chiuso con un totale di 106.700, precedendo Giulia Perotti, seconda con 105.200, e Anthea Sisio, terza a quota 105.150.

È possibile seguire gli Assoluti 2026 su Volare TV, canale dedicato alla ginnastica della piattaforma OTT Sportface TV.

July Marano conquista il primo titolo all-around

Dopo aver concluso al comando la prima parte della competizione, July Marano ha mantenuto la leadership anche nella seconda giornata.

La portacolori della Ginnastica Civitavecchia si è distinta soprattutto alle parallele asimmetriche, dove ha ottenuto 14.150. Ha poi totalizzato 13.100 alla trave e 13.350 al corpo libero, risultati che le hanno permesso di chiudere il concorso generale con 106.700 punti.

Il successo agli Assoluti potrebbe proiettarla anche tra le atlete prese in considerazione per i Campionati Europei di Zagabria, in programma dal 13 al 16 agosto.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Perotti seconda, Sisio completa il podio

Giulia Perotti non è riuscita a completare la rimonta dopo la prima giornata e ha ceduto il titolo conquistato nella precedente edizione.

La sedicenne della Libertas Vercelli ha ottenuto 13.950 alle parallele, dopo il 14.600 di venerdì, 13.950 alla trave e 13.200 al corpo libero. Il totale di 105.200 le ha consegnato la medaglia d’argento.

Anthea Sisio ha completato il podio con 105.150, fermandosi ad appena cinque centesimi dalla seconda posizione.

Eleonora Calaciura e Clarissa Rinaldi hanno terminato a pari merito con 104.400. Sofia Tonelli è sesta con 104.200, davanti ad Artemisia Iorfino, settima con 103.800, e Sofia Bianchi, ottava a quota 103.700.

La top 8 del concorso generale

July Marano, Ginnastica Civitavecchia – 106.700 Giulia Perotti, Libertas Vercelli – 105.200 Anthea Sisio, Aiace Ginnastica – 105.150 Eleonora Calaciura, Juventus Nova Melzo – 104.400 Clarissa Rinaldi, Vertigo Roma! – 104.400 Sofia Tonelli, Fiamme Oro – 104.200 Artemisia Iorfino, Libertas Vercelli – 103.800 Sofia Bianchi, Olos Gym 2000 – 103.700

Angela Andreoli, ancora in fase di recupero dai problemi fisici, ha concluso il concorso generale in decima posizione con 101.900 punti.

Esposito vince alla trave e al corpo libero

Manila Esposito non ha preso parte alla prova alle parallele asimmetriche ed è quindi rimasta fuori dalla classifica all-around.

La ginnasta della Ginnastica Civitavecchia ha comunque conquistato due titoli di specialità. Alla trave si è imposta con il punteggio complessivo di 27.000, mentre al corpo libero ha trionfato con 27.600.

Nella seconda giornata ha ottenuto 12.900 alla trave, nonostante un esercizio non privo di imprecisioni, confermando poi la propria condizione al corpo libero.

I migliori punteggi di Gara 2

Benedetta Gava ha realizzato la migliore media di giornata al volteggio con 13.825, ottenuta attraverso due salti di ottima qualità.

Elisa Iorio ha firmato il miglior esercizio alle parallele asimmetriche con 14.400. Alla trave il punteggio più alto è stato il 13.600 di Giulia Perotti, mentre Emma Fioravanti ha primeggiato al corpo libero con 13.700.

Benedetta Gava campionessa al volteggio

Benedetta Gava ha conquistato il titolo italiano al volteggio con un totale di 27.575.

La ginnasta dell’Artistica ’81 Trieste ha preceduto Rosanna Ercolano e Arianna Frizzele.

Classifica del volteggio

Benedetta Gava, Artistica ’81 Trieste – 27.575 Rosanna Ercolano, Penisola Sorrentina – 26.375 Arianna Frizzele, Futuregym 2000 – 26.025 Alice Lazzerini, Ginnica Giglio – 25.425 Elena Ferrari, Libertas Vercelli – DNF Emma Fioravanti, Forza e Coraggio – DNF

Giulia Perotti vince alle parallele

Il titolo italiano alle parallele asimmetriche è stato conquistato da Giulia Perotti con 28.550.

La piemontese ha preceduto di un decimo Elisa Iorio, seconda con 28.450. Terza Artemisia Iorfino con 28.000.

Classifica delle parallele asimmetriche

Giulia Perotti, Libertas Vercelli – 28.550 Elisa Iorio, Fiamme Oro – 28.450 Artemisia Iorfino, Libertas Vercelli – 28.000 July Marano, Ginnastica Civitavecchia – 27.600 Anthea Sisio, Aiace Ginnastica – 26.650 Sofia Bianchi, Olos Gym – 26.500 Caterina Gaddi, Vis Academy – 26.450 Sofia Tonelli, Fiamme Oro – 26.450

La classifica della trave

Manila Esposito, Ginnastica Civitavecchia – 27.000 Eleonora Calaciura, Juventus Nova Melzo – 26.650 Clarissa Rinaldi, Vertigo Roma! – 26.550 Angela Andreoli, Esercito – 26.300 Sofia Frenna, Geas – 26.100 July Marano, Ginnastica Civitavecchia – 25.950 Angelica Finiguerra, Forza e Coraggio – 25.850 Caterina Salerno, Brixia – 25.850

La classifica del corpo libero

Manila Esposito, Ginnastica Civitavecchia – 27.600 Benedetta Gava, Artistica ’81 Trieste – 26.900 July Marano, Ginnastica Civitavecchia – 26.800 Emma Fioravanti, Forza e Coraggio – 26.650 Sofia Bianchi, Olos Gym – 25.900 Eleonora Calaciura, Juventus Nova Melzo – 25.800 Angela Andreoli, Esercito – 25.700 Siria Forestiero, Ginnastica Aprilia – 25.650

Asia D’Amato assente dopo la caduta

Asia D’Amato non ha preso parte alla seconda giornata dopo la caduta rimediata venerdì durante l’esercizio al corpo libero.

Elisa Iorio ha invece confermato un’ottima condizione alle parallele asimmetriche, ottenendo il miglior punteggio di Gara 2 con 14.400.

Gli Assoluti di Meda hanno quindi premiato July Marano nel concorso generale, Giulia Perotti alle parallele, Benedetta Gava al volteggio e Manila Esposito alla trave e al corpo libero.