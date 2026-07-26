La classifica finale del Tour de France: Pogacar è ufficialmente il vincitore per la quinta volta

Ora è anche ufficiale: Tadej Pogacar ha vinto il Tour de France per la quinta volta in carriera. La classifica finale

Tadej Pogacar ha ufficialmente conquistato il Tour de France 2026, dominando la corsa a tappe più prestigiosa del mondo. È salito per la quinta volta in carriera sul gradino più alto del podio di Parigi, eguagliando il record delle più grandi icone del ciclismo.

Il fuoriclasse sloveno della UAE Team Emirates ha rispettato ogni pronostico, imponendosi in cinque frazioni: due sui Pirenei, una nel Massiccio Centrale, una nei Vosgi e il sigillo finale sulla mitica Alpe d’Huez.

La sua superiorità è stata schiacciante, creando un solco incolmabile e indossando la maglia gialla come una seconda pelle. All’arrivo, Pogacar ha tagliato il traguardo con un margine eccezionale di 6 minuti e 26 secondi sul secondo classificato, il belga Remco Evenepoel (Red Bull-BORA-hansgrohe).

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Evenepoel si è comunque meritato la piazza d’onore, primeggiando nell’unica cronometro individuale e cogliendo anche una prestigiosa vittoria in salita.

Il trionfo di Pogacar al Tour de France e i migliori italiani

Il podio è stato completato dal messicano Isaac del Toro, compagno di squadra di Pogacar, staccato di 9 minuti e 42 secondi. Una menzione d’onore va alla giovane promessa francese Paul Seixas che, a soli 19 anni e alla sua prima apparizione in un Grande Giro, ha conquistato una straordinaria quarta piazza a 11’56” dal vincitore.

Tra gli italiani, il migliore è stato Davide Piganzoli, chiuso al 14esimo posto, seguito da Mattia Cattaneo (33esimo), Antonio Tiberi (37esimo), Damiano Caruso (55esimo), Marco Frigo (78esimo), Lorenzo Germani (93esimo), Simone Velasco (100esimo), Filippo Ganna (123esimo), Stefano Oldani (126esimo) e Davide Ballerini (152esimo). Un’edizione storica, chiusa con il trionfo incontrastato dello sloveno.