F1, Norris vince il GP d’Ungheria: Antonelli terzo e sempre leader, Ferrari fuori dal podio

Il britannico della McLaren precede Max Verstappen e il pilota italiano della Mercedes. Leclerc chiude quarto davanti a Hamilton, penalizzato di cinque secondi nel finale.
Lando Norris conquista il Gran Premio d’Ungheria 2026. Il pilota britannico della McLaren, partito dalla pole position, si è imposto oggi, domenica 26 luglio, sul circuito dell’Hungaroring, precedendo la Red Bull di Max Verstappen e la Mercedes di Kimi Antonelli.
Un risultato importante per Norris, capace di trasformare il miglior tempo ottenuto nelle qualifiche nella vittoria sul tracciato ungherese.
Antonelli terzo e sempre più leader del Mondiale
Kimi Antonelli completa il podio con la Mercedes e consolida il primato nella classifica del Mondiale piloti.
L’italiano chiude alle spalle di Norris e Verstappen, aggiungendo un altro risultato di rilievo a una stagione che lo aveva già visto vincere il precedente Gran Premio del Belgio.
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Ferrari ai piedi del podio
Nessuna Ferrari nelle prime tre posizioni. Charles Leclerc conclude la gara al quarto posto, davanti al compagno di squadra Lewis Hamilton.
Il britannico paga una penalità di cinque secondi ricevuta nelle fasi finali del Gran Premio e deve così accontentarsi della quinta posizione.
La scuderia di Maranello lascia quindi Budapest con due monoposto tra le prime cinque, ma senza riuscire a salire sul podio.
Il podio del GP d’Ungheria
- Lando Norris – McLaren
- Max Verstappen – Red Bull
- Kimi Antonelli – Mercedes
Le Ferrari
- Charles Leclerc – Ferrari
- Lewis Hamilton – Ferrari
Il Mondiale riparte dai Paesi Bassi
Dopo il Gran Premio d’Ungheria, la Formula 1 osserverà la pausa estiva. Il campionato riprenderà nel fine settimana dal 21 al 23 agosto con il Gran Premio dei Paesi Bassi, in programma sul circuito di Zandvoort.
Antonelli arriverà all’appuntamento olandese da leader della classifica, mentre Norris, Verstappen e i piloti Ferrari proveranno a riaprire la corsa al titolo nella seconda parte della stagione