Mondiali Under 23 di canottaggio, Italia giù dal podio a Duisburg: tre quarti posti nell’ultima giornata

Marco Selva manca la medaglia per pochi centesimi. Quarte anche le coppie De Vincenzi-Renzi e Cobalchini-Grandi. Gli azzurri chiudono la rassegna con l’argento di Igor Zappa e il bronzo del quattro di coppia femminile.

L’Italia sfiora altre tre medaglie nella giornata conclusiva dei Campionati Mondiali Under 23 di canottaggio disputati a Duisburg.

Dopo l’argento conquistato sabato dal singolista PR3 Igor Zappa e il bronzo del quattro di coppia femminile, la spedizione azzurra ha raccolto tre quarti posti con Marco Selva, il doppio misto formato da Noemi De Vincenzi e Sebastiano Renzi e il doppio femminile Pesi Leggeri di Chiara Cobalchini e Giulia Grandi.

Piazzamenti che si aggiungono ai due quarti posti ottenuti nella giornata precedente dal due senza maschile e dal doppio maschile.

Selva perde il podio negli ultimi metri

La medaglia è sfumata a pochi metri dal traguardo per Marco Selva nella finale del singolo.

L’azzurro era riuscito a portarsi al comando a metà gara grazie a una partenza particolarmente efficace. Nella seconda parte della prova non è però riuscito a contenere i ripetuti attacchi del portoghese Goncalves.

Negli ultimi 200 metri Selva è stato superato anche dal danese Wisholm e dal greco Cholopoulos, che lo hanno preceduto sul traguardo rispettivamente di 22 e 28 centesimi, relegandolo al quarto posto.

Un epilogo amaro dopo i distacchi ridottissimi che sabato avevano tenuto Marvucic-Prati e Melegari-Paoli lontani dal podio per 77 e 90 centesimi.

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Quarto il doppio misto De Vincenzi-Renzi

Ai piedi del podio anche il doppio misto composto da Noemi De Vincenzi e Sebastiano Renzi.

L’equipaggio italiano ha concluso la finale in quarta posizione alle spalle di Grecia, Romania e Germania, mancando così l’ingresso tra le prime tre imbarcazioni.

Cobalchini e Grandi quarte tra i Pesi Leggeri

Stesso piazzamento per Chiara Cobalchini e Giulia Grandi nella finale del doppio femminile Pesi Leggeri.

Le azzurre hanno terminato la gara dietro Grecia, Francia e Germania, chiudendo al quarto posto l’ultima prova della manifestazione iridata.

Schincariol quinta nel singolo Pesi Leggeri

Melissa Schincariol non è riuscita a salire sul podio nella finale del singolo Pesi Leggeri.

La campionessa mondiale della specialità ha speso molte energie nei primi mille metri nel confronto diretto con la tedesca Sandjuk. Nel finale ha subito il ritorno della peruviana Zegarra e della statunitense Ersan, che l’hanno superata facendola scivolare in quinta posizione.

Gli altri quinti posti dell’Italia

Ha concluso al quinto posto anche Luca Borgonovo.

Quinta posizione inoltre per il doppio leggero maschile formato da Tito Christoforakis e Niccolò Gandola e per l’otto misto composto da Maria Lanciano, Valentina Mascheroni, Jacopo Cappagli, Leonardo Sostegni, Irene Gattiglia, Aurora Spirito, Paolo Falossi e Matteo Pozzobon, con Ilaria Colombo al timone.

Sesto l’otto femminile, ottavo quello maschile

L’otto femminile ha terminato la finale in sesta posizione. L’equipaggio era composto da Lucrezia Monaci, Elisa Marconcini, Benedetta Bonino, Giulia Orefice, Matilde Orsetti, Giorgia Sciattella, Sara Lisi e Vittoria Pastorelli, con Martina Bonalumi al timone.

Ottavo posto per l’otto maschile formato da Lorenzo Cracco, Tommaso Cinquantini, Mattia Soldo, Giovanni Acatrinei, Matteo Belgeri, Filippo Angella, Marco Gandola e Giulio Zuccalà, con Ilaria Colombo timoniera.

L’Italia conclude così i Mondiali Under 23 di Duisburg con due medaglie, l’argento di Igor Zappa nel singolo PR3 e il bronzo del quattro di coppia femminile, oltre a cinque quarti posti complessivi maturati nelle ultime due giornate.

I piazzamenti italiani dell’ultima giornata