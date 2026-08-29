Mondiali canottaggio 2026, Perini quinto nel PR1: quattro senza uomini nono

Sesta giornata di finali ai Mondiali Assoluti. Giacomo Perini chiude quinto nella Finale A del singolo PR1, mentre il quattro senza maschile vince il duello con l’Australia e termina nono. Aere ottava e Souwer diciannovesima.
Sesta giornata di gare ai Mondiali Assoluti 2026 di canottaggio, con l’Italia impegnata in diverse finali. Il miglior piazzamento arriva dal singolo PR1 maschile, dove Giacomo Perini conclude al quinto posto, mentre il quattro senza maschile chiude il Mondiale in nona posizione.
Nel settore femminile Katia Aere termina ottava nel PR1, Sophie Souwer vince la Finale D del singolo e si classifica diciannovesima, mentre il quattro senza femminile è dodicesimo.
Perini quinto nella Finale A del singolo PR1
Giacomo Perini parte bene nella Finale A del singolo PR1 maschile e nelle prime battute si posiziona subito alle spalle del britannico Pritchard.
Ai 500 metri il distacco dal leader è di appena 97 centesimi, con l’azzurro chiamato però a controllare anche l’australiano Horrie e l’ucraino Polianskyi.
Nel secondo quarto di gara Perini perde terreno e a metà percorso scivola in quinta posizione, superato anche dal francese Sanchez. Le posizioni non cambiano più fino al traguardo: Pritchard si conferma campione del mondo davanti a Horrie, Polianskyi e Sanchez, con Perini quinto.
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Quattro senza maschile nono dopo la Finale B
Buona prova nella Finale B per Davide Comini, Salvatore Monfrecola, Emanuele Gaetani Liseo e Alessandro Gardino.
Tra i 500 e i 1000 metri Francia e Cina riescono ad allungare, mentre l’Italia occupa la quarta posizione alle spalle dell’Australia.
Il confronto tra i due equipaggi prosegue fino alle battute conclusive, quando il serrate degli azzurri consente loro di superare la barca australiana. Il quattro senza italiano chiude così al terzo posto la Finale B e al nono posto complessivo nel Mondiale.
Quattro senza femminile dodicesimo
Nel quattro senza femminile Silvia Terrazzi, Elisa Mondelli, Angelica Merlini e Giorgia Pelacchi terminano in sesta posizione la Finale B.
La gara viene vinta dall’Irlanda, davanti alla Nuova Zelanda e alle Atlete Indipendenti Neutrali. Per l’Italia arriva quindi il dodicesimo posto complessivo.
Katia Aere ottava nel singolo PR1
Katia Aere conquista invece il secondo posto nella Finale B del singolo femminile PR1, chiudendo il suo Mondiale in ottava posizione.
La vittoria della finale va all’egiziana Ghanem, davanti all’azzurra. Terza la cinese Wang e quarta la polacca Mozgala.
Per Aere si conclude così una prima esperienza internazionale di rilievo, portata a termine con un piazzamento tra le prime otto.
Souwer vince la Finale D ed è diciannovesima
Sophie Souwer domina la Finale D del singolo femminile. L’azzurra prende subito il comando e transita ai 500 metri con quasi due secondi di vantaggio sulla paraguayana Martinez.
Il margine cresce ulteriormente a metà gara, superando i cinque secondi, e ai 1500 metri raggiunge i 7”68.
Souwer può così amministrare il vantaggio nell’ultima parte del percorso e tagliare per prima il traguardo. Alle sue spalle chiude l’ungherese Gadanyi. La vittoria nella Finale D vale all’Italia il 19° posto complessivo.