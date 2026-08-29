Taranto 2026, ginnastica artistica femminile: Italia a caccia dell’oro a squadre

Le azzurre debuttano domenica 30 agosto nella terza e ultima suddivisione, dalle 17. In palio il titolo del team event e i pass per le finali individuali. Andreoli torna in gara, tra le principali rivali Kaylia Nemour.

Grandi ambizioni per l’Italia della ginnastica artistica femminile ai Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. Le azzurre si presentano tra le principali favorite per il titolo a squadre e inizieranno il proprio percorso domenica 30 agosto, nella giornata che assegnerà subito le prime medaglie.

Il gruppo scelto dal direttore tecnico Enrico Casella combina esperienza, rientri importanti e giovani da mettere alla prova sul palcoscenico internazionale.

Taranto 2026, domenica il titolo a squadre

Le qualificazioni della ginnastica artistica femminile scatteranno alle 10 e saranno valide contemporaneamente per l’assegnazione delle medaglie del team event.

L’Italia sarà impegnata nella terza e ultima suddivisione, a partire dalle 17. I verdetti della competizione a squadre sono attesi intorno alle 19.

La giornata servirà anche a definire le qualificate alle successive finali individuali: le prime 24 ginnaste accederanno alla finale del concorso generale individuale, in programma martedì 1° settembre, mentre le migliori otto di ciascun attrezzo si giocheranno le medaglie nelle finali di specialità di mercoledì 2 settembre.

Andreoli torna in gara, spazio anche alle giovani

A due settimane dalla conclusione degli Europei e con alcune assenze dovute agli infortuni, Casella ha scelto una formazione che offrirà anche l’occasione per valutare diverse ginnaste in prospettiva.

Angela Andreoli, argento olimpico a squadre a Parigi, torna in gara dopo aver superato un problema fisico. Atteso anche il rientro di Sofia Tonelli, ferma dopo il bronzo conquistato alla trave agli Europei 2025.

Completano il gruppo Emma Fioravanti, chiamata a garantire solidità sui vari attrezzi, e Benedetta Gava, particolarmente competitiva al volteggio.

Ci sarà inoltre spazio per le giovanissime Artemisia Iorfino ed Eleonora Calaciura, pronte a confrontarsi con una rassegna internazionale di livello senior.

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Spagna, Francia e Slovenia tra le rivali dell’Italia

Nella competizione a squadre, tra le avversarie dell’Italia figurano Spagna, Francia e Slovenia. La formazione spagnola sarà guidata da Alba Petisco, quella francese potrà contare su Célia Serber, mentre tra le slovene spiccano Teja Belak e Lucija Hribar.

Le azzurre partono con ambizioni elevate e puntano a confermare la tradizione favorevole dell’Italia nella competizione mediterranea.

Nemour il grande nome delle gare individuali

Il principale riferimento sul piano individuale sarà però l’algerina Kaylia Nemour, campionessa olimpica di Parigi 2024 e campionessa mondiale alle parallele asimmetriche.

Nemour si presenta come una delle grandi favorite sia agli staggi sia nel concorso generale individuale, potendo contare su un livello tecnico elevato anche alla trave e al corpo libero.

Taranto 2026 anche su Sportface TV

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