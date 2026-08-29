MotoGP Aragon, Bezzecchi da record: pole davanti a Marc e Alex Marquez

Il pilota Aprilia firma il nuovo record della pista in 1’44”962 e precede le due Ducati dei fratelli Marquez. Bagnaia ottavo, Di Giannantonio settimo e Morbidelli dodicesimo. Sprint alle 15.
Marco Bezzecchi conquista la pole position del Gran Premio di Aragon, tredicesimo appuntamento del Mondiale MotoGP 2026. Il pilota riminese dell’Aprilia firma una qualifica da record, fermando il cronometro sull’1’44”962 e diventando il primo a scendere sotto il muro dell’1’45” sul circuito spagnolo.
Bezzecchi precede di appena 89 millesimi Marc Marquez con la Ducati, mentre in terza posizione si piazza Alex Marquez sulla Ducati Gresini, staccato di 299 millesimi. Alle 15 è in programma la Sprint.
Bezzecchi batte Marc Marquez per 89 millesimi
Una pole decisa sul filo dei centesimi. Bezzecchi ha completato il proprio giro migliore in 1’44”962, alla velocità media di 174,2 km/h, lasciando Marc Marquez a 0”089.
Prima fila completata da Alex Marquez, autore di un crono di 1’45”261.
Martin quinto, Bagnaia partirà ottavo
In seconda fila scatteranno Raul Fernandez, quarto con l’Aprilia Trackhouse in 1’45”375, il leader del Mondiale Jorge Martin, quinto in 1’45”436, e Pedro Acosta, sesto con la KTM in 1’45”555.
Terza fila con altri due italiani: Fabio Di Giannantonio è settimo con la Ducati VR46 in 1’45”615, mentre Francesco Bagnaia scatterà dall’ottava casella dopo aver chiuso in 1’45”671. Nono Johann Zarco con la Honda LCR.
Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it
MotoGP Aragon, la griglia di partenza
Prima fila
1. Marco Bezzecchi (Aprilia) – 1’44”962
2. Marc Marquez (Ducati) – 1’45”051
3. Alex Marquez (Ducati Gresini) – 1’45”261
Seconda fila
4. Raul Fernandez (Aprilia Trackhouse) – 1’45”375
5. Jorge Martin (Aprilia) – 1’45”436
6. Pedro Acosta (KTM) – 1’45”555
Terza fila
7. Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46) – 1’45”615
8. Francesco Bagnaia (Ducati) – 1’45”671
9. Johann Zarco (Honda LCR) – 1’45”783
Quarta fila
10. Diogo Moreira (Honda LCR) – 1’45”802
11. Fermin Aldeguer (Ducati Gresini) – 1’45”892
12. Franco Morbidelli (Ducati VR46) – 1’45”919
Bezzecchi partirà dunque davanti a tutti nella Sprint delle 15, con i fratelli Marquez immediatamente alle sue spalle e Bagnaia chiamato alla rimonta dall’ottava posizione.