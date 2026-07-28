US Open 2026, cresce l’attesa per il sorteggio: data, orario e dove seguirlo

Il conto alla rovescia verso gli US Open 2026 passerà dal sorteggio dei tabelloni principali di singolare maschile e femminile. La cerimonia è prevista giovedì 27 agosto, a pochi giorni dall’inizio degli incontri, fissato per domenica 30 agosto sui campi in cemento di Flushing Meadows. Sarà il momento in cui i protagonisti dell’ultimo Slam della stagione conosceranno il proprio percorso i possibili incroci verso le finali.

Sinner scopre il proprio cammino a New York

Grande attenzione sarà naturalmente riservata a Jannik Sinner, chiamato a scoprire in quale metàd el tabellone verrà inserito e quali potrebbero essere gli ostacoli più pericolosi nelle prime settimane. Riflettori puntati anche su Carlos Alcaraz, al ritorno, Novak Djokovic e sugli altri principali candidati al titolo.

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Il sorteggio stabilità la distribuzione delle teste di serie, impedendo ai giocatori con la classifica più alta di affrontarsi nei turni iniziali. Particolarmente importanti saranno gli abbinamenti dei primi turni e la collocazione dei rivali più indisiodi non compresi tra le primissime posizioni del ranking.

Diretta attraverso i canali ufficiali del torneo

La cerimonia dovrebbe iniziare intorno alle 18.00 italiane e potrà essere seguita attraverso i canali digitali ufficiali degli US Open, che comunicheranno a ridosso dell’evento tutti i dettagli sulla trasmissione.

Il torneo si svolgerà complessivamente dal 23 agosto al 13 settembre, comprendendo la Fan Week, le qualificazioni e le altre specialità. I tabelloni principali di singolare partiamo invece domenica 30 agosto, con le finali previste nel secondo weekend di settembre.