Italia, Mancini torna in panchina: dal trionfo di Wembley alla nuova missione azzurra

Roberto Mancini torna alla guida della Nazionale italiana quasi tre anni dopo le dimissioni dell’agosto 2023. Il tecnico riprende un percorso iniziato nel 2018 e attraversato da momenti opposti: la rinascita culminata nel trionfo europeo di Wembley e la successiva mancata qualificazione ai Mondiali in Qatar. Nella sua prima esperienza sulla panchina azzurra ha totalizzato 61 partite, 37 vittorie, 15 pareggi e 9 sconfitte.

Da Wembley al record di imbattibilità

La fase più brillante della gestione Mancini concise con Euro 2020, disputato nel 2021 per via del Covid. L’Italia vinse tutte le partite delle qualificazioni e superò Turchia, Svizzera, Galles, Austria, Belgio e Spagna prima di battere in finale l’Inghilterra ai rigori nella finale di Wembley.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

La formazione titolare di quella notte comprendeva Donnarumma, Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini ed Emerson in difesa, Barella, Jorginho e Verratti a centrocampo mentre il tridente offensivo era composto da Chiesa, Immobile e Insigne. In quel periodo gli azzurri stabilirono anche una serie di 37 risultati utili consecutivi, record battuto dalla Spagna nel corso dell’ultimo mondiale – vinto.

L’ultima Italia e la nuova ripartenza

Dopo il successo europeo il cammino dell’Italia di Mancini cambio radicalmente. La sconfitta contro la Macedonia del Nord escluse l’Italia dal Mondiale 2022, ma Mancini rimase in carica per un’altra stagione nel tentativo di avviare un ricambio generazionale.

La sua ultima partita fu il 3-2 contro i Paesi Bassi del 18 giugno 2023, valido per il terzo posto della Nations League. In campo c’erano, tra gli altri, Donnarumma, Acerbi, Buongiorno, Dimarco, Frattesi, Verratti, Gnonto, Retegui e Raspadori. Durante il primo mandato Mancini convocò complessivamente 105 giocatori, utilizzandone 91 e facendone invece debuttare 57. Ora riparte il compito di ricostruire una Nazionale alla ricerca di identità, risultati e fiducia.