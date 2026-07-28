Boxe, titolo europeo dei pesi Gallo: Zara sfida Contino il 18 settembre a Carbonia

Il campione Cristian Zara difenderà la cintura continentale contro Salvatore Contino. L’evento, organizzato da OPI 82 per i 110 anni della FPI, sarà trasmesso in diretta su DAZN.
Carbonia ospiterà il prossimo 18 settembre la sfida valida per il titolo europeo dei pesi Gallo tra il campione in carica Cristian Zara e lo sfidante Salvatore Contino.
L’incontro rappresenterà uno degli appuntamenti inseriti nel percorso celebrativo dedicato ai 110 anni della Federazione Pugilistica Italiana.
Zara difende il titolo contro Contino
Cristian Zara salirà sul ring per difendere la cintura europea dall’assalto di Salvatore Contino.
Il match metterà quindi di fronte due pugili italiani in una sfida che assegnerà il titolo continentale della categoria dei pesi Gallo.
Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it
Evento organizzato da OPI 82
La riunione sarà organizzata da OPI 82 e rientrerà nel calendario delle iniziative promosse in occasione del 110° anniversario della FPI.
L’appuntamento è fissato per venerdì 18 settembre a Carbonia.
Diretta su DAZN
La sfida tra Cristian Zara e Salvatore Contino sarà trasmessa in diretta su DAZN.