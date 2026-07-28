Europei di nuoto 2026 in tv su Sky e NOW: calendario completo dal 31 luglio al 16 agosto

Diciassette giorni di gare a Parigi tra nuoto in vasca e acque libere, tuffi, grandi altezze e nuoto artistico. Tutti gli appuntamenti su Sky Sport e in streaming su NOW.

La grande estate degli sport acquatici prosegue su Sky e in streaming su NOW con la 38ª edizione degli European Aquatics Championships, in programma a Parigi da venerdì 31 luglio a domenica 16 agosto 2026.

Il calendario degli Europei comprenderà cinque discipline: nuoto artistico, tuffi, nuoto in acque libere, tuffi dalle grandi altezze e nuoto in vasca. Le competizioni saranno distribuite su 17 giornate e trasmesse attraverso i canali Sky Sport Uno, Sky Sport Max e Sky Sport Arena.

Il programma degli Europei di nuoto 2026

La manifestazione comincerà il 31 luglio con il nuoto artistico e i tuffi all’Olympic Aquatic Centre.

Dal 4 agosto la scena si sposterà sulla Senna, dove si svolgeranno le prove di nuoto in acque libere e, successivamente, quelle di tuffi dalle grandi altezze.

La parte conclusiva della rassegna sarà riservata al nuoto in vasca, con le gare in programma dal 10 al 16 agosto.

Gli azzurri da seguire a Parigi

Tra i principali protagonisti della Nazionale italiana figurano i campioni olimpici Thomas Ceccon e Nicolò Martinenghi, oltre a Gregorio Paltrinieri, Simone Cerasuolo, Alessandro Miressi, Alberto Razzetti, Benedetta Pilato, Simona Quadarella e Sara Curtis.

In gara anche Federico Burdisso, Leonardo Deplano e Carlos D’Ambrosio. Nel nuoto in acque libere i riflettori saranno puntati su Ginevra Taddeucci, mentre Chiara Pellacani sarà uno dei riferimenti della squadra italiana di tuffi.

L’Italia si presenterà con ambizioni importanti anche nelle diverse specialità del nuoto artistico.

Telecronisti, commentatori e studi Sky Sport

Le gare di nuoto in vasca saranno raccontate da Riccardo Re e Cristina Chiuso. Luigi Vaccariello e Arianna Bridi seguiranno il nuoto in acque libere, mentre Francesca Zambon e Costanza Fiorentini commenteranno il nuoto artistico.

Le telecronache dei tuffi saranno affidate a Niccolò Omini e Francesca Dallapè. Andrea Voria e Tommaso Rinaldi racconteranno invece le competizioni dalle grandi altezze.

Riccardo Re e Niccolò Omini saranno presenti anche a Parigi come inviati.

Ogni giorno saranno proposti almeno due studi su Sky Sport 24 e Sky Sport Max, condotti da Sara Benci con la presenza fissa di Luca Dotto. Dal 10 al 16 agosto gli approfondimenti accompagneranno anche gli Europei di atletica di Birmingham.

Durante tutta la manifestazione saranno disponibili collegamenti con i campi di gara, interviste e contributi degli inviati. Aggiornamenti anche su Sky Sport 24, SkySport.it, app Sky Sport e canali social ufficiali di Sky Sport e NOW.

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Europei di nuoto 2026: il calendario completo su Sky e NOW

Venerdì 31 luglio

Sky Sport Uno

Ore 9 – Nuoto artistico: Duet Free Preliminary

Ore 14.30 – Tuffi: Mixed 3m/10m Team Final

Ore 18 – Nuoto artistico: Duet Technical Final

Sky Sport Max

Ore 9 – Nuoto artistico: Duet Free Preliminary

Ore 14.30 – Tuffi: Mixed 3m/10m Team Final

Ore 18 – Nuoto artistico: Duet Technical Final

Ore 20.10 – Nuoto artistico: Men’s Solo Technical Final

Sabato 1° agosto

Sky Sport Uno

Ore 9 – Nuoto artistico: Women’s Solo Free Preliminary

Ore 16 – Nuoto artistico: Mixed Duet Free Final

Ore 17.30 – Nuoto artistico: Duet Free Final

Ore 20 – Tuffi: Women’s 10m Platform Synchro Final

Ore 21.20 – Tuffi: Men’s 1m Springboard Final

Sky Sport Max

Ore 9 – Nuoto artistico: Women’s Solo Free Preliminary

Ore 12 – Tuffi: Men’s 1m Springboard Preliminary

Ore 16 – Nuoto artistico: Mixed Duet Free Final

Ore 17.30 – Nuoto artistico: Duet Free Final

Ore 20 – Tuffi: Women’s 10m Platform Synchro Final

Ore 21.20 – Tuffi: Men’s 1m Springboard Final

Domenica 2 agosto

Sky Sport Uno

Ore 16 – Nuoto artistico: Mixed Duet Technical Final

Ore 19 – Tuffi: Mixed 3m Springboard

Ore 20.55 – Tuffi: Women’s 1m Springboard Final

Sky Sport Max

Ore 9 – Nuoto artistico: Team Free Preliminary

Ore 12.30 – Tuffi: Women’s 1m Springboard Preliminary

Ore 16 – Nuoto artistico: Mixed Duet Technical Final

Ore 19 – Tuffi: Mixed 3m Springboard

Ore 20.55 – Tuffi: Women’s 1m Springboard Final

Ore 21.20 – Tuffi: Men’s 1m Springboard Final

Lunedì 3 agosto

Sky Sport Uno e Sky Sport Max

Ore 9 – Nuoto artistico: Women’s Solo Free Final

Ore 10.15 – Nuoto artistico: Men’s Solo Free Final

Ore 13 – Tuffi: Women’s 10m Platform Preliminary

Ore 16 – Nuoto artistico: Team Free Final

Ore 19 – Tuffi: Men’s 3m Springboard Synchro Final

Ore 21.15 – Tuffi: Women’s 10m Platform Final

Martedì 4 agosto

Sky Sport Uno

Ore 10 – Nuoto in acque libere: Men’s 10km Final

Ore 14.30 – Nuoto in acque libere: Women’s 10km Final

Ore 19.30 – Tuffi: Men’s 10m Platform Synchro Final

Ore 21.15 – Tuffi: Women’s 3m Springboard Final

Sky Sport Max

Ore 9 – Nuoto artistico: Women’s Solo Technical Final

Ore 12.30 – Tuffi: Women’s 3m Springboard Preliminary

Ore 16 – Nuoto artistico: Team Technical Final

Ore 19.30 – Tuffi: Men’s 10m Platform Synchro Final

Ore 21.20 – Tuffi: Women’s 3m Springboard Final

Mercoledì 5 agosto

Sky Sport Uno

Ore 10 – Nuoto in acque libere: Men’s 5km Final

Ore 15 – Nuoto artistico: Acrobatic Routine Final

Ore 18.30 – Tuffi: Mixed 10m Platform Synchro Final

Ore 19.45 – Tuffi: Men’s 3m Springboard Final

Sky Sport Max

Ore 10.30 – Tuffi: Men’s 3m Springboard Preliminary

Ore 15 – Nuoto artistico: Acrobatic Routine Final

Ore 18.30 – Tuffi: Mixed 10m Platform Synchro Final

Ore 19.45 – Tuffi: Men’s 3m Springboard Final

Sky Sport Arena

Ore 10 – Nuoto in acque libere: Men’s 5km Final

Ore 14.30 – Nuoto in acque libere: Women’s 5km Final

Giovedì 6 agosto

Sky Sport Uno

Ore 10.30 – Tuffi: Men’s 10m Platform Preliminary

Ore 17.30 – Tuffi: Women’s 3m Springboard Synchro Final

Ore 19 – Tuffi: Men’s 10m Platform Final

Sky Sport Max

Ore 10.30 – Tuffi: Men’s 10m Platform Preliminary

Ore 17.30 – Tuffi: Women’s 3m Springboard Synchro Final

Ore 19 – Tuffi: Men’s 10m Platform Final

Sky Sport Arena

Ore 10 – Nuoto in acque libere: Men’s 5km Final

Ore 14.30 – Nuoto in acque libere: Women’s 5km Final

Venerdì 7 agosto

Sky Sport Uno e Sky Sport Max

Ore 9 – Nuoto in acque libere: Women’s 3km Knockout Final

Ore 11 – Nuoto in acque libere: Men’s 3km Knockout Final

Ore 13.30 – Tuffi dalle grandi altezze: Women’s 20m R1-R2

Ore 16 – Tuffi dalle grandi altezze: Men’s 20m R1-R2

Sabato 8 agosto

Sky Sport Uno

Ore 10 – Nuoto in acque libere: Mixed Relays Final

Sky Sport Max

Ore 10 – Nuoto in acque libere: Mixed Relays Final

Ore 13.30 – Tuffi dalle grandi altezze: Women’s 20m R3-R4

Ore 16 – Tuffi dalle grandi altezze: Men’s 20m R3-R4

Lunedì 10 agosto

Sky Sport Uno e Sky Sport Max

Ore 9.30 – Nuoto in vasca

Ore 18.30 – Nuoto in vasca

Martedì 11 agosto

Sky Sport Uno e Sky Sport Max

Ore 9.30 – Nuoto in vasca

Ore 18.30 – Nuoto in vasca

Mercoledì 12 agosto

Sky Sport Uno e Sky Sport Max

Ore 9.30 – Nuoto in vasca

Ore 18.30 – Nuoto in vasca

Giovedì 13 agosto

Sky Sport Uno e Sky Sport Max

Ore 9.30 – Nuoto in vasca

Ore 18.30 – Nuoto in vasca

Venerdì 14 agosto

Sky Sport Uno e Sky Sport Max

Ore 9.30 – Nuoto in vasca

Ore 18.30 – Nuoto in vasca

Sabato 15 agosto

Sky Sport Uno e Sky Sport Max

Ore 9.30 – Nuoto in vasca

Ore 18.30 – Nuoto in vasca

Domenica 16 agosto

Sky Sport Uno e Sky Sport Max

Ore 9.30 – Nuoto in vasca

Ore 18.30 – Nuoto in vasca

Tutta la programmazione sarà disponibile anche in streaming su NOW.