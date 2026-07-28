Federica Brignone torna sulla neve: a Cervinia comincia l’ultima fase del recupero

Dopo cinque mesi trascorsi tra riabilitazione, palestra e controlli medici, Federica Brignone è pronta a rimettere gli sci ai piedi. La campionessa valdostana tornerà ad allenarsi sulla neve a Cervinia, compiendo uno dei passi più importanti nel percorso verso il pieno recupero. Le prime sedute avranno soprattuto valore tecnico e simbolico, dato che serviranno alla campionessa olimpica per ritrovare confidenza, equilibrio e automatismi dopo il lungo stop.

A Cervinia i primi test dopo cinque mesi

Brignone non scia in gara dal primo marzo, quando chiude all’ottavo posto il secondo superG di Soldeu. I persistenti problemi alla gamba sinistra l’avevano poi convinta a terminare anticipatamente la stagione, iniziando un programma di recupero costruito attraverso lavoro atletico e verifiche continue.

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I progressi delle ultime settimane hanno restituito ottimismo allo staff. Al momento non è previsto un nuovo intervento per rimuovere i mezzi di sintesi applicati alla tibia sinistra, segnale che il percorso sta procedendo secondo le aspettative.

Ushuaia nel mirino, poi la Coppa del Mondo

In caso di riscontri positivi da questi primi test, Brignone partirà il 23 agosto per il raduno di Ushuaia insieme alle compagne del gruppo élite azzurro, tra cui Sofia Goggia, Marta Bassino e Laura Pirovano. In Argentina potrà aumentare gradualmente carichi e tornare a lavorare sia sulle discipline tecniche che sulla velocità.

L’obiettivo resta l’esordio della Coppa del Mondo 2026-2027, previsto il 24 ottobre con il gigante di Solden. prima di pensare al cronometro, però, la priorità è molto più semplice e importante: tornare a stare senza dolore e ritrovare piena fiducia nel proprio corpo.