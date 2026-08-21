Us Open 2026, Alcaraz annuncia il ritorno dopo quattro mesi: ora attesa per Sinner

Lo spagnolo sarà a New York dopo aver saltato Roland Garros e Wimbledon per l’infortunio al polso. Difenderà il titolo conquistato lo scorso anno proprio contro Jannik Sinner, che non ha ancora confermato la presenza.

Carlos Alcaraz sarà al via degli Us Open 2026. Lo spagnolo ha annunciato la propria partecipazione all’ultimo Slam della stagione, mettendo fine a un’assenza dai campi durata quattro mesi a causa dell’infortunio al polso che lo aveva costretto a rinunciare sia al Roland Garros sia a Wimbledon.

Alcaraz tornerà dunque direttamente sul grande palcoscenico di New York, dove si presenterà da campione in carica. Nella finale della scorsa edizione aveva infatti sconfitto Jannik Sinner, alimentando ulteriormente una rivalità diventata uno dei principali punti di riferimento del tennis mondiale.

Alcaraz torna agli Us Open da campione in carica

Il rientro dello spagnolo rappresenta una delle notizie più importanti in vista dello Slam statunitense. Dopo quattro mesi senza partite ufficiali, Alcaraz proverà immediatamente a difendere il titolo conquistato dodici mesi fa.

L’infortunio al polso gli aveva impedito di prendere parte a due degli appuntamenti centrali della stagione, Roland Garros e Wimbledon, ma il ritorno è ora fissato per New York.

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Attesa per la decisione di Sinner

La conferma di Alcaraz sposta inevitabilmente l’attenzione anche su Jannik Sinner. L’azzurro, secondo quanto riportato, non ha ancora ufficializzato la propria presenza agli Us Open.

Un eventuale ritorno di entrambi renderebbe possibile un nuovo capitolo della loro sfida. Nel corso della stagione i due si sono già affrontati nella finale di Montecarlo, vinta da Sinner, mentre agli Us Open dello scorso anno era stato Alcaraz ad avere la meglio nell’atto conclusivo.

I tifosi sognano un’altra finale Alcaraz-Sinner

L’annuncio dello spagnolo è stato accolto con entusiasmo sui social. Numerosi appassionati hanno celebrato il ritorno di Alcaraz e rivolto contemporaneamente lo sguardo verso la decisione di Sinner.

Tra i messaggi comparsi su X c’è chi ha salutato semplicemente il ritorno dello spagnolo e chi ha indicato la sua presenza come un ulteriore motivo perché anche l’italiano scelga di essere a New York.

Il desiderio più ricorrente è quello di vedere nuovamente i due uno contro l’altro nell’ultimo atto del torneo. Prima, però, resta da conoscere la decisione definitiva di Sinner e soprattutto da verificare le condizioni di Alcaraz dopo una pausa così lunga.