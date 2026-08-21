Europei ginnastica 2026, Targhetta sogna l’oro al cavallo: oggi la finale

Il ventenne azzurro arriva all’atto decisivo da leader delle qualificazioni con il personale di 15.200. Dopo il bronzo di Lipsia 2025 punta al titolo contro Manukyan e Khachatryan.

È il giorno di Gabriele Targhetta agli Europei 2026 di ginnastica artistica maschile di Zagabria. Il ventenne azzurro sarà protagonista oggi, venerdì 21 agosto, della finale al cavallo con maniglie, con l’obiettivo di trasformare lo straordinario primo posto delle qualificazioni in una medaglia e provare a conquistare il titolo continentale.

La gara al cavallo inizierà alle 18.48: Targhetta salirà sull’attrezzo per quinto tra gli otto finalisti. Il programma delle finali di specialità senior prenderà invece il via alle 18 e comprenderà anche corpo libero e anelli, senza altri italiani presenti.

Targhetta in finale con il miglior punteggio delle qualificazioni

L’azzurro si presenta all’appuntamento forte del 15.200 ottenuto mercoledì, miglior punteggio della qualificazione e anche nuovo primato personale della sua giovane carriera.

Il suo esercizio partiva da una nota di difficoltà di 5.9, alla quale si è aggiunto un eccellente 9.300 di esecuzione. Un risultato che gli ha permesso di precedere di oltre quattro decimi gli armeni Manukyan e Khachatryan, rispettivamente campione e vicecampione europeo in carica e tra i principali rivali nella corsa alle medaglie.

Dal bronzo di Lipsia alla caccia all’oro

Per Targhetta sarà la seconda finale europea consecutiva al cavallo con maniglie. Nel 2025 a Lipsia, al debutto nella rassegna continentale senior, aveva conquistato il bronzo, ma non era rimasto completamente soddisfatto della propria esecuzione.

“L’anno scorso non ero molto felice del mio esercizio in finale”, ha ricordato dopo le qualificazioni di Zagabria. “Ero comunque contento del terzo posto ma mi hanno dato un po’ fastidio quelle due aperture di gambe che non mi hanno permesso di ottenere di più. Vediamo di fare meglio”.

Un obiettivo dichiarato che acquista ancora più peso dopo quanto mostrato nel primo turno, dove Targhetta è stato il migliore dell’intero lotto.

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Un’uscita che porta il nome di Targhetta

Nato a Monza e cresciuto sportivamente a Mestre, dove si è trasferito da bambino, Targhetta gareggia per la Spes Mestre ed è oggi agente delle Fiamme Oro.

Ad allenarlo da sempre è Gianmatteo Centazzo, ex ginnasta della Nazionale italiana e olimpionico a Barcellona 1992. Il percorso verso la specializzazione al cavallo è cominciato molto presto.

“All’inizio nasce come all-arounder, anche con buon risultato”, ha raccontato Centazzo. “Poi crescendo ha preferito concentrarsi su alcuni attrezzi, come il cavallo con maniglie, che gli è sempre riuscito molto bene vista anche la sua altezza e le lunghe leve”.

Il tecnico ha ricordato come già da bambino Targhetta svolgesse un lavoro specifico basato su numerosi mulinelli. Una costruzione tecnica che ha portato il campione italiano assoluto a sviluppare oggi un esercizio di altissima difficoltà.

La sua routine parte da 5.9 e comprende un’uscita di massimo valore inventata dallo stesso Targhetta e inserita nel codice internazionale con il suo nome.

Dal successo in World Cup alla finale europea

La crescita dell’azzurro non si limita al bronzo continentale della scorsa stagione. Targhetta ha conquistato anche l’oro nella World Cup di Cottbus pochi mesi fa e si presenta a Zagabria ormai stabilmente tra i migliori specialisti internazionali del cavallo con maniglie.

Il 15.200 delle qualificazioni ha ulteriormente alzato le aspettative. Adesso servirà ripetere un esercizio di livello analogo quando saranno direttamente in palio le medaglie.

Europei ginnastica 2026, Targhetta: orario e diretta tv

Le prime tre finali di specialità senior degli Europei di Zagabria inizieranno oggi alle 18.00.

La finale del cavallo con maniglie è prevista dalle 18.48, con Targhetta quinto nell’ordine di partenza.

La gara sarà trasmessa integralmente in diretta su RaiPlay. Al termine della partita di pallavolo, la copertura passerà anche su Rai 2, con la telecronaca di Stefano De Agostini e il commento tecnico del campione olimpico Igor Cassina.

Per Targhetta è arrivato così il momento più atteso: dodici mesi dopo il bronzo di Lipsia, l’azzurro torna in una finale europea da numero uno delle qualificazioni e con la possibilità concreta di puntare ancora più in alto.