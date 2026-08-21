Arrampicata, Europe Series Lead 2026: dieci azzurri a Ostermundigen, Vighetti cerca il bis

Venerdì 21 e sabato 22 agosto in Svizzera la seconda tappa del circuito continentale. L’Italia riparte dall’oro conquistato da Gianluca Vighetti a Žilina: qualifiche dalle 9, semifinali alle 19 e finali sabato sera.

Dieci azzurri sulle pareti di Ostermundigen per la seconda tappa della World Climbing Europe Series Lead. Venerdì 21 e sabato 22 agosto l’O’BLOC Climbing Gym ospita il nuovo appuntamento del circuito continentale, con l’Italia chiamata a confermare quanto di buono mostrato nella prova inaugurale di Žilina.

In Slovacchia era arrivato soprattutto lo splendido oro di Gianluca Vighetti, mentre sette italiani avevano raggiunto le semifinali e due erano riusciti a spingersi fino all’atto conclusivo. La serie terminerà poi a Laval dal 28 al 30 agosto, in occasione dei Campionati Europei.

Vighetti leader del ranking dopo il successo di Žilina

Il principale punto di riferimento della squadra maschile sarà ancora Gianluca Vighetti, attualmente al comando del ranking dopo la vittoria nella prima tappa. L’azzurro arriva inoltre dall’argento conquistato nella Coppa Europa Giovanile di Dornbirn.

Con lui saranno nuovamente in gara Michele Reusa e Tommaso Lamboglia, entrambi semifinalisti a Žilina e chiamati a confermare il buon avvio nel circuito.

Completano il quintetto maschile Matteo Reusa, bronzo ai Mondiali Giovanili Boulder e pronto a tornare alla specialità con la corda, e Giovanni Bagnoli, vicecampione italiano Lead U19 e vincitore della Coppa Europa Boulder Giovanile.

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Cinque azzurre in gara in Svizzera

Al femminile l’Italia schiererà altre cinque atlete. Tornano in gara Sofia Brenna, campionessa italiana U19 e nona ai Mondiali Giovanili, Emma Gregorotti, vicecampionessa italiana U19, e Matilda Liù Moar, campionessa italiana U21.

Le tre azzurre proveranno a migliorare quanto ottenuto nella tappa slovacca, puntando innanzitutto all’ingresso in semifinale e poi a un possibile posto tra le finaliste.

Con loro ci saranno anche Valentina Arnoldi, bronzo ai Campionati Italiani e in Coppa Italia e reduce da tre tappe di Coppa del Mondo, e Ilaria Scolaris, che nel corso della stagione ha già partecipato a due appuntamenti della World Climbing Series.

Dieci italiani verso gli Europei di Laval

La spedizione sarà guidata dal direttore tecnico Davide Manzoni e dal tecnico Marcello Bombardi, con il supporto della fisioterapista Erica Dellisanti.

La prova svizzera rappresenterà anche un passaggio importante verso i Campionati Europei Lead e Speed di Laval, in programma a fine agosto e destinati a coincidere con l’ultima tappa del circuito continentale.

L’Italia arriva all’appuntamento forte di una stagione già ricca di risultati: dal bronzo di Camilla Moroni agli Europei di Barcellona ai podi ottenuti in Coppa Europa Giovanile, passando per i successi agli Europei Giovanili Boulder e Speed fino alla vittoria di Vighetti a Žilina.

Europe Series Lead Ostermundigen 2026: il programma

Venerdì 21 agosto

Ore 9.00 – Qualifiche femminili e maschili

Ore 19.00 – Semifinali femminili e maschili

Sabato 22 agosto

Ore 19.00 – Finale femminile

Ore 20.15 – Finale maschile

Dove vedere semifinali e finali

Le semifinali e le finali della seconda prova della World Climbing Europe Series Lead potranno essere seguite in streaming su YouTube. Sarà disponibile online anche il ranking aggiornato del circuito.

Ostermundigen diventa così un altro banco di prova importante per gli azzurri: Vighetti partirà con l’obiettivo di difendere la leadership, mentre il resto della squadra proverà a inserirsi nuovamente nelle fasi decisive a una settimana dagli Europei di Laval.