Tennis su Sky e NOW, Winston-Salem e Monterrey dal 23 agosto: oggi lo speciale su Sinner

Dal 23 al 29 agosto in diretta l’ATP 250 di Winston-Salem e il WTA 500 di Monterrey, ultimi appuntamenti prima degli US Open. Venerdì 21 agosto debutta anche la nuova produzione originale “Infinitamente Sinner – ancora Wimbledon”.

Il grande tennis continua su Sky e in streaming su NOW. Da domenica 23 a sabato 29 agosto saranno due i tornei da seguire in diretta, l’ATP 250 Winston-Salem Open negli Stati Uniti e il WTA 500 Abierto GNP Seguros di Monterrey, in Messico.

Due appuntamenti che accompagneranno gli appassionati verso gli US Open di New York, in programma dal 30 agosto al 13 settembre e anch’essi trasmessi in diretta su Sky Sport.

Intanto, già venerdì 21 agosto, spazio a Jannik Sinner con la nuova produzione originale di Sky Sport “Infinitamente Sinner – ancora Wimbledon”, dedicata al percorso dell’azzurro sui prati londinesi.

Winston-Salem e Monterrey verso gli US Open

Dal 23 al 29 agosto il circuito maschile farà tappa negli Stati Uniti con l’ATP 250 Winston-Salem Open, mentre quello femminile sarà protagonista in Messico con il WTA 500 Abierto GNP Seguros di Monterrey.

Sky Sport Tennis sarà il canale di riferimento per seguire in diretta e con commento in italiano gli incontri dei principali giocatori italiani e gli altri match di maggiore interesse dei due tornei.

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Sky Sport Plus ed Extra Match per seguire più campi

Alla copertura tradizionale si affianca Sky Sport Plus, l’esperienza interattiva disponibile per i clienti Sky. Dal canale 203, attraverso il tasto verde del telecomando Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass connesso a Internet, sarà possibile accedere alle immagini in diretta dai diversi campi e agli aggiornamenti delle classifiche ATP e WTA.

Per gli abbonati NOW sarà invece disponibile Extra Match, con canali aggiuntivi dedicati alle immagini live prodotte direttamente da ATP e WTA.

Oggi “Infinitamente Sinner – ancora Wimbledon”

Venerdì 21 agosto debutta anche la nuova produzione originale di Sky Sport “Infinitamente Sinner – ancora Wimbledon”.

Lo speciale andrà in onda alle 19.00 su Sky Sport Tennis e alle 20.00 su Sky Sport Uno, con disponibilità anche on demand.

Il racconto ripercorrerà i quindici giorni vissuti da Jannik Sinner sull’erba di Church Road, dall’esordio contro Kecmanovic fino alla finale contro Alexander Zverev, attraverso immagini e momenti che hanno caratterizzato il torneo dell’azzurro.

Tennis su Sky e NOW: il programma dal 23 al 29 agosto

Domenica 23 agosto

Sky Sport Max

Dalle 21.00 – Il meglio di ATP 250 Winston-Salem e WTA 500 Monterrey.

Lunedì 24 agosto

Sky Sport Tennis

Dalle 20.00 – Il meglio dei due tornei.

Martedì 25 agosto

Sky Sport Tennis

Dalle 20.00 – Il meglio dei due tornei.

Mercoledì 26 agosto

Sky Sport Tennis

Dalle 20.00 – Il meglio dei due tornei.

Giovedì 27 agosto

Sky Sport Tennis

Dalle 20.00 – Il meglio dei due tornei.

Semifinali ATP e WTA venerdì 28 agosto

Venerdì 28 agosto

Sky Sport Tennis

Ore 22.00 – 1ª semifinale ATP 250 Winston-Salem

Ore 00.30 – 2ª semifinale ATP 250 Winston-Salem.

Sky Sport Uno

Ore 1.00 – 1ª semifinale WTA 500 Monterrey

Ore 3.00 – 2ª semifinale WTA 500 Monterrey.

Le finali sabato 29 agosto

Sabato 29 agosto

Sky Sport Tennis

Ore 22.00 – Finale ATP 250 Winston-Salem

Ore 1.30 – Finale WTA 500 Monterrey.

Sky Sport Uno

Ore 1.30 – Finale WTA 500 Monterrey.

Approfondimenti anche su Sky Sport

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