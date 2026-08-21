Giochi del Mediterraneo Taranto 2026, taekwondo al via: otto azzurri a Massafra

Sabato 22 e domenica 23 agosto saranno assegnati otto titoli al Palasport “Giovanni Paolo II”. L’Italia sarà rappresentata in tutte le categorie da una squadra giovane guidata dal direttore tecnico Claudio Nolano.

Otto atleti italiani in gara e altrettanti titoli in palio nel taekwondo ai Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. Le competizioni si svolgeranno sabato 22 e domenica 23 agosto al Palasport “Giovanni Paolo II” di Massafra, con quattro categorie olimpiche previste in ciascuna giornata.

L’Italia sarà presente in tutte le categorie del programma con una squadra volutamente giovane, costruita guardando anche al prossimo ciclo e agli appuntamenti internazionali futuri.

Taekwondo a Taranto 2026: gli azzurri in gara sabato 22 agosto

Nella prima giornata saliranno sul tatami quattro rappresentanti italiani. Nel torneo maschile gareggeranno Gaetano Cirivello nella categoria fino a 58 kg e Dennis Baretta nei -68 kg.

Il programma femminile vedrà invece impegnate Lucrezia Maloberti nei -49 kg e Anna Cuorvo nella categoria fino a 57 kg.

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Gli italiani in gara domenica 23 agosto

Altri quattro azzurri saranno protagonisti nella seconda e ultima giornata. Tra gli uomini toccherà ad Angelo Mangione nei -80 kg e a Mattia Molin nella categoria +80 kg.

Nel torneo femminile saranno in gara Anna Gertrud Gruber nei -67 kg e Ana Ciuchitu nella categoria +67 kg.

Nolano: “Una squadra giovane per costruire il futuro”

Il direttore tecnico Claudio Nolano ha spiegato la scelta di puntare su un gruppo giovane: «La squadra che è stata portata qui è volutamente giovane, per esigenze legate al ciclo che verrà. I Giochi sono una competizione importante, sul piano del ranking valgono più punti. Ma è anche dal punto di vista dell’immagine che ci teniamo moltissimo a ben figurare davanti agli altri sport e a tutta la delegazione del Coni».

Le aspettative restano calibrate sull’esperienza degli atleti selezionati: «Questa squadra ci permette di responsabilizzare ragazzi che possono essere risorse per il futuro. Non possiamo pretendere da loro il risultato come scontato, ma siamo certi che sapranno ben figurare».

La Tunisia tra le avversarie più temibili

Nolano ha sottolineato anche il livello delle nazionali presenti a Massafra, citando in particolare la Tunisia: «Vediamo squadre come la Tunisia, che ha schierato i propri campioni e medagliati olimpici. Noi abbiamo scelto un’altra strada».

Il progetto italiano è orientato alla crescita nel medio e lungo periodo: «È il passaggio giusto per costruire ragazzi che col tempo avranno la spina dorsale per affrontare gli appuntamenti futuri. Ci divertiremo, perché sapranno dare filo da torcere».

Taranto 2026 anche su Sportface TV

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