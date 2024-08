US Open 2024: avanti senza problemi Djokovic, Fritz e Dimitrov. Eliminato Rune

Avanzano al secondo turno senza troppi problemi i big impegnati nella prima giornata degli US Open 2024. Su tutti Novak Djokovic, che schianta in tre comodi set il moldavo Radu Albot con il punteggio di 6-2 6-2 6-4 in due ore e 7 minuti di partita. Esordio comodo dunque per Nole, che al suo rientro in campo dopo l’oro olimpico di Parigi 2024 concede le briciole al suo avversario, bravo a superare i tre turni di qualificazione. Il serbo, numero 2 del seeding, affronterà ora il connazionale Laslo Djere, che ha rimontato e vinto in cinque set contro il tedesco Jan-Lennard Struff. Avanti anche Grigor Dimitrov, che concede pochissimo al qualificato francese Kyrian Jacquet, e vince in tre set per 6-3 6-4 6-2. Il bulgaro trova ora l’australiano Rinky Hijikata, che ha superato in quattro set un Alejandro Davidovich Fokina sempre più in crisi.

In precedenza nessun problema nemmeno per Taylor Fritz, che demolisce l’argentino Ugo Carabelli col punteggio di 7-5 6-1 6-2, e ora troverà Matteo Berrettini in un incontro che si preannuncia spettacolare. Passano il turno senza concedere set anche Andrej Rublev, 3-0 contro Thiago Seyboth Wild, e Tallon Griekspoor, stesso punteggio contro l’indiano Sumit Nagal, mentre Gael Monfils e Frances Tiafoe concedono un set rispettivamente a Diego Schwartzman e Aleksandar Kovacevic. La sorpresa di giornata è invece l’eliminazione di Holger Rune, che cede di schianto contro il californiano Brandon Nakashima: lo statunitense lascia le briciole al danese ex numero 4 Atp, trionfando con un eloquente 6-2 6-1 6-4. Eliminato nettamente anche Pablo Carreno Busta, reduce dal ritiro in semifinale a Winston-Salem, che incappa in un altrettanto netto 6-1 6-3 6-3 contro il francese Arthur Cazaux.