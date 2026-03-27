Tennis su Sky: cinque tornei ATP e WTA in diretta dal 30 marzo al 5 aprile

Settimana ricca di appuntamenti con tre tornei ATP 250 e due WTA tra Houston, Marrakech, Bucarest, Charleston e Bogotá, tutti live su Sky Sport e in streaming su NOW.
Prosegue la stagione del grande tennis internazionale su Sky e in streaming su NOW con una settimana che propone cinque tornei tra circuito ATP e WTA. Da lunedì 30 marzo a domenica 5 aprile saranno trasmessi tre eventi ATP 250 e due tornei femminili, con incontri live e commento in italiano.
Nel circuito maschile si giocano l’ATP 250 Fayez Sarofim & Co. U.S. Men’s Clay Court Championships di Houston, l’ATP 250 Grand Prix Hassan II di Marrakech e l’ATP 250 Tiriac Open presented by UniCredit Bank di Bucarest.
Nel circuito femminile spazio al WTA 500 Credit One Charleston Open e al WTA 250 Copa Colsanitas Colsubsidio di Bogotá.
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Sky Sport Tennis rappresenta il canale di riferimento per seguire i match più importanti, con la possibilità per gli abbonati Sky di accedere anche a Sky Sport Plus, il servizio interattivo che consente di seguire in diretta più campi di gioco e consultare aggiornamenti in tempo reale delle classifiche ATP e WTA.
Per gli utenti NOW è disponibile Extra Match, che offre ulteriori canali live direttamente dai campi dei tornei, con immagini prodotte dai circuiti ATP e WTA.
Approfondimenti, notizie e contenuti dedicati saranno disponibili su Sky Sport 24, sul sito skysport.it e sui canali social ufficiali di Sky Sport. Tra gli strumenti editoriali dedicati al tennis anche la newsletter Circoletto Rosso, curata da Angelo Carotenuto per Sky Sport Insider.
I tornei in programma
ATP
ATP 250 Houston
ATP 250 Marrakech
ATP 250 Bucarest
WTA
WTA 500 Charleston
WTA 250 Bogotá
Programmazione TV
Lunedì 30 marzo
Sky Sport Tennis dalle 11
Sky Sport Uno dalle 11 alle 20.30
Sky Sport Mix dalle 11 alle 20
Martedì 31 marzo
Sky Sport Tennis dalle 11
Sky Sport Uno dalle 11 alle 18
Sky Sport Mix dalle 11 alle 20
Mercoledì 1° aprile
Sky Sport Tennis dalle 12
Sky Sport Uno dalle 12 alle 19.45
Sky Sport Mix dalle 12 alle 20
Giovedì 2 aprile
Sky Sport Tennis dalle 12
Sky Sport Uno dalle 12 alle 16
Sky Sport Mix dalle 12 alle 20
Venerdì 3 aprile
Sky Sport Tennis dalle 10
Sky Sport Uno dalle 10 alle 19.15
Sky Sport Max dalle 10 alle 20
Sabato 4 aprile
Sky Sport Tennis
12 – semifinale ATP 250 Bucarest
14 – semifinale ATP 250 Bucarest
16 – semifinale ATP 250 Marrakech
21 – semifinale ATP 250 Houston
23 – semifinale ATP 250 Houston
Sky Sport Arena
19 – semifinale WTA 500 Charleston
21 – semifinale WTA 500 Charleston
Sky Sport Max
14 – semifinale ATP 250 Marrakech
16 – semifinale ATP 250 Marrakech
Domenica 5 aprile
Sky Sport Tennis
13 – finale ATP 250 Bucarest
16 – finale ATP 250 Marrakech
21.30 – finale ATP 250 Houston
Sky Sport Arena
21 – finale WTA 500 Charleston