Internazionali d’Italia 2026: Sinner ai quarti e eguaglia Djokovic, Darderi batte Zverev in rimonta. Italia in trionfo al Foro Italico

Il numero uno del mondo supera Pellegrino 6-2 6-3 nel derby azzurro e inanella la 31ª vittoria consecutiva nei Masters 1000. Darderi compie un’impresa storica salvando quattro match point nel secondo set contro il numero 3 del mondo.
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Sinner eguaglia Djokovic: 31 vittorie consecutive nei Masters
Jannik Sinner non conosce ostacoli. Il numero uno del mondo ha regolato il qualificato Andrea Pellegrino nel derby azzurro sul Campo Centrale con il punteggio di 6-2 6-3 in un’ora e 29 minuti, chiudendo ogni discorso con la consueta solidità nonostante il vento che ha complicato il gioco nel corso dell’incontro. Con questa vittoria Sinner raggiunge quota 31 successi di fila nei Masters 1000, striscia aperta a Parigi nel 2025, agganciando Djokovic in cima alla classifica all-time in questa categoria. Si tratta inoltre del 26° successo stagionale consecutivo per il quattro volte campione Slam, che non perde dall’ATP 500 di Doha 2026, e del 22° quarto di finale nei 1000, il sesto di fila. Prosegue anche l’imbattibilità nel derby: 19 vittorie su 19 in carriera contro avversari italiani.
“Il derby qui in Italia è sempre diverso ed è bello giocarlo in uno dei campi più belli del mondo. Peccato esserci trovati già agli ottavi, ma sono contento della mia prestazione”, ha dichiarato Sinner nell’intervista in campo. “I quarti saranno un turno molto importante, oggi c’era tanto vento ed era complicato giocare un buon tennis. Il giorno di riposo mi aiuterà”, ha aggiunto il numero uno del mondo, che attende il vincente della sfida tra Andrey Rublev, testa di serie numero 12, e Nikoloz Basilashvili.
Darderi, impresa storica: rimonta Zverev da quattro match point sotto
Se Sinner ha dominato, Luciano Darderi ha invece firmato la partita della vita. La testa di serie numero 18 ha sconfitto Alexander Zverev, numero 3 del mondo, con il punteggio di 1-6 7-6(10) 6-0 in due ore e 24 minuti, dopo essere stato a un passo dall’eliminazione nel secondo set, dove ha dovuto annullare quattro match point consecutivi prima di conquistare il tie-break ai vantaggi. Nel terzo parziale il crollo del tedesco è stato totale e Darderi ne ha approfittato con un perentorio 6-0 finale.
Si tratta di una vittoria storica sotto diversi aspetti: è la prima volta in carriera che Darderi batte un giocatore classificato numero 3 del mondo, il primo top 10 sconfitto in assoluto. Nei cinque precedenti contro Sinner, Alcaraz, Draper, Zverev e Musetti non era riuscito nemmeno a conquistare un set. Ai quarti l’azzurro sfiderà lo spagnolo Rafael Jodar, che ha eliminato in due set lo statunitense Learner Tien.