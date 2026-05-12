Internazionali d’Italia 2026: Sinner ai quarti e eguaglia Djokovic, Darderi batte Zverev in rimonta. Italia in trionfo al Foro Italico

“Il derby qui in Italia è sempre diverso ed è bello giocarlo in uno dei campi più belli del mondo. Peccato esserci trovati già agli ottavi, ma sono contento della mia prestazione”, ha dichiarato Sinner nell’intervista in campo. “I quarti saranno un turno molto importante, oggi c’era tanto vento ed era complicato giocare un buon tennis. Il giorno di riposo mi aiuterà”, ha aggiunto il numero uno del mondo, che attende il vincente della sfida tra Andrey Rublev, testa di serie numero 12, e Nikoloz Basilashvili.