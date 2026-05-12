Para climbing, sei azzurri in gara nella Coppa del Mondo di Salt Lake City

Al via il 15 e 16 maggio la stagione internazionale: l’Italia si presenta con sei atleti.

Scatterà venerdì 15 maggio a Salt Lake City, nello Utah, la stagione internazionale del para climbing con la prima tappa della Coppa del Mondo 2026.

L’appuntamento statunitense inaugura il circuito mondiale che proseguirà poi con le tappe di Innsbruck, in programma il 15 e 16 giugno, e Laval, prevista il 28 e 29 agosto.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Sei italiani al via negli Stati Uniti

L’Italia sarà rappresentata da sei atleti che arrivano all’esordio internazionale dopo gli ottimi risultati ottenuti nel circuito di Coppa Italia appena concluso.

Gli azzurri impegnati a Salt Lake City saranno:

Nadia Bredice (B1) con la guida blind Sonia Cipriani

Lucia Capovilla (AU2)

Chiara Cavina

David Kammerer (AL2)

Fiamma Cocchi (AL2)

Simone Salvagnin (B1) con la guida blind Alberto Mazzoleni

Un gruppo ricco di esperienza internazionale

Tra i protagonisti più attesi c’è Nadia Bredice, detentrice della Coppa del Mondo 2025 e vice campionessa mondiale.

Presente anche Lucia Capovilla, argento sia in Coppa del Mondo che ai Mondiali 2025.

Chiara Cavina arriva invece forte delle tre medaglie conquistate nel circuito di Coppa del Mondo tra il 2024 e il 2025.

Grande esperienza anche per David Kammerer, vice campione europeo e vincitore di tre medaglie in Coppa del Mondo tra il 2023 e il 2025, e per Fiamma Cocchi, vice campionessa europea e già a podio due volte nel circuito mondiale 2025.

A guidare il gruppo azzurro ci sarà infine Simone Salvagnin, storico punto di riferimento del para climbing italiano e internazionale, protagonista dal 2011 con numerosi podi mondiali.

Programma e dove vedere le finali

Le qualifiche sono in programma venerdì 15 maggio alle ore 17.00, mentre le finali si disputeranno sabato 16 maggio alle ore 20.00.

Le finali saranno trasmesse in diretta streaming su Discovery+ e sui canali satellitari Eurosport.

Il para climbing continua a crescere

La tappa di Salt Lake City conferma la crescita del movimento para climbing italiano, sia dal punto di vista tecnico che numerico.

La struttura Momentum Climbing Fort Union ospiterà ancora una volta il primo appuntamento del circuito mondiale, in una disciplina che continua a coniugare alto livello agonistico e forte valore inclusivo.