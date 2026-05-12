Ginnastica artistica, a Bergamo la Final Eight scudetto 2026: diretta su Volare TV e Prime Video

Sabato 16 maggio alla Choruslife Arena la sfida per il titolo italiano di Serie A: evento live su Volare TV, canale OTT di Sportface TV, e su Prime Video
La grande ginnastica italiana si prepara a vivere il momento decisivo della stagione. Sabato 16 maggio la Choruslife Arena di Bergamo ospiterà la Final Eight dei Top Events 2026, appuntamento che assegnerà gli scudetti della Serie A di ginnastica artistica maschile e femminile.
L’evento sarà trasmesso in diretta su Volare TV, canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV, e in contemporanea su Prime Video a partire dalle ore 15:45.
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Finale scudetto dopo tre tappe di regular season
L’atto conclusivo del campionato arriva al termine di un percorso iniziato a Modena il 27 e 28 febbraio, proseguito a Biella il 13 e 14 marzo e concluso a Terni il 17 e 18 aprile.
La formula della Final Eight ricalcherà quella di una finale olimpica: tutte le squadre si sfideranno senza scarto di attrezzo in tre rotazioni decisive.
Le squadre qualificate nella femminile
Nella Serie A femminile saranno protagoniste:
- Libertas Ginnastica Vercelli
- Brixia Brescia
- Artistica ‘81 Trieste
- Ginnastica Civitavecchia
- Ginnastica Heaven Roma
- Renato Serra Cesena
- Forza e Coraggio Milano
- Ginnastica Riccione
La Libertas Ginnastica Vercelli arriva a Bergamo da campione d’Italia in carica e dominatrice della regular season.
Sfida apertissima anche nella maschile
Grande equilibrio anche nella competizione maschile, con:
- Ginnastica Pro Carate
- Spes Mestre
- Gymnastic Romagna Team
- Artistica Brescia
- Palestra Ginnastica Ferrara
- Ares Cinisello Balsamo
- EUR Roma
- Giovanile Ancona
La Ginnastica Ferrara difenderà il titolo conquistato nel 2025.
In pedana anche stelle internazionali
Oltre ai migliori ginnasti italiani e agli atleti della Nazionale, saranno presenti numerosi protagonisti internazionali, tra cui:
- Angelina Melnikova
- Illia Kovtun
- Alba Bautista
- Artur Davtyan
Diretta su Volare TV e Prime Video
La Final Eight sarà trasmessa live su Volare TV, il canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV, disponibile anche su Prime Video.
La telecronaca sarà affidata a Giorgia Baldinacci con il commento tecnico di Ilaria Colombo e Andrea Massaro.
Giorgia Villa madrina dell’evento
Madrina della manifestazione sarà Giorgia Villa, medaglia d’argento olimpica a Parigi 2024 con la Nazionale italiana.
La ginnasta bergamasca sarà protagonista anche di interviste e momenti speciali nel corso dell’evento, oltre ad annunciare una novità anticipata sui canali social della Federginnastica.
Presente anche la cantante Karima, ospite speciale della Final Eight.
Al mattino playoff e playout di Serie B e C
La giornata inizierà già dalle ore 10:15 con playoff e playout di Serie B e Serie C maschile e femminile, validi per promozioni, retrocessioni e permanenze di categoria in vista della stagione 2027.
“Energy” parola chiave della finale di Bergamo
La tappa di Bergamo sarà accompagnata dalla parola chiave “Energy” e dal colore arancione, elementi scelti per rappresentare la Final Eight 2026.
Durante l’evento saranno presenti fan zone, merchandising ufficiale Freddy e un photobooth solidale dedicato alla raccolta fondi #insiemeabonni in favore di Lorenzo Bonicelli.