Ginnastica artistica, a Bergamo la Final Eight scudetto 2026: diretta su Volare TV e Prime Video

Sabato 16 maggio alla Choruslife Arena la sfida per il titolo italiano di Serie A: evento live su Volare TV, canale OTT di Sportface TV, e su Prime Video

La grande ginnastica italiana si prepara a vivere il momento decisivo della stagione. Sabato 16 maggio la Choruslife Arena di Bergamo ospiterà la Final Eight dei Top Events 2026, appuntamento che assegnerà gli scudetti della Serie A di ginnastica artistica maschile e femminile.

L’evento sarà trasmesso in diretta su Volare TV, canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV, e in contemporanea su Prime Video a partire dalle ore 15:45.

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Finale scudetto dopo tre tappe di regular season

L’atto conclusivo del campionato arriva al termine di un percorso iniziato a Modena il 27 e 28 febbraio, proseguito a Biella il 13 e 14 marzo e concluso a Terni il 17 e 18 aprile.

La formula della Final Eight ricalcherà quella di una finale olimpica: tutte le squadre si sfideranno senza scarto di attrezzo in tre rotazioni decisive.

Le squadre qualificate nella femminile

Nella Serie A femminile saranno protagoniste:

Libertas Ginnastica Vercelli

Brixia Brescia

Artistica ‘81 Trieste

Ginnastica Civitavecchia

Ginnastica Heaven Roma

Renato Serra Cesena

Forza e Coraggio Milano

Ginnastica Riccione

La Libertas Ginnastica Vercelli arriva a Bergamo da campione d’Italia in carica e dominatrice della regular season.

Sfida apertissima anche nella maschile

Grande equilibrio anche nella competizione maschile, con:

Ginnastica Pro Carate

Spes Mestre

Gymnastic Romagna Team

Artistica Brescia

Palestra Ginnastica Ferrara

Ares Cinisello Balsamo

EUR Roma

Giovanile Ancona

La Ginnastica Ferrara difenderà il titolo conquistato nel 2025.

In pedana anche stelle internazionali

Oltre ai migliori ginnasti italiani e agli atleti della Nazionale, saranno presenti numerosi protagonisti internazionali, tra cui:

Angelina Melnikova

Illia Kovtun

Alba Bautista

Artur Davtyan

Diretta su Volare TV e Prime Video

La Final Eight sarà trasmessa live su Volare TV, il canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV, disponibile anche su Prime Video.

La telecronaca sarà affidata a Giorgia Baldinacci con il commento tecnico di Ilaria Colombo e Andrea Massaro.

Giorgia Villa madrina dell’evento

Madrina della manifestazione sarà Giorgia Villa, medaglia d’argento olimpica a Parigi 2024 con la Nazionale italiana.

La ginnasta bergamasca sarà protagonista anche di interviste e momenti speciali nel corso dell’evento, oltre ad annunciare una novità anticipata sui canali social della Federginnastica.

Presente anche la cantante Karima, ospite speciale della Final Eight.

Al mattino playoff e playout di Serie B e C

La giornata inizierà già dalle ore 10:15 con playoff e playout di Serie B e Serie C maschile e femminile, validi per promozioni, retrocessioni e permanenze di categoria in vista della stagione 2027.

“Energy” parola chiave della finale di Bergamo

La tappa di Bergamo sarà accompagnata dalla parola chiave “Energy” e dal colore arancione, elementi scelti per rappresentare la Final Eight 2026.

Durante l’evento saranno presenti fan zone, merchandising ufficiale Freddy e un photobooth solidale dedicato alla raccolta fondi #insiemeabonni in favore di Lorenzo Bonicelli.