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Ginnastica artistica, a Bergamo la Final Eight scudetto 2026: diretta su Volare TV e Prime Video

Redazione
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Sabato 16 maggio alla Choruslife Arena la sfida per il titolo italiano di Serie A: evento live su Volare TV, canale OTT di Sportface TV, e su Prime Video

La grande ginnastica italiana si prepara a vivere il momento decisivo della stagione. Sabato 16 maggio la Choruslife Arena di Bergamo ospiterà la Final Eight dei Top Events 2026, appuntamento che assegnerà gli scudetti della Serie A di ginnastica artistica maschile e femminile.

L’evento sarà trasmesso in diretta su Volare TV, canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV, e in contemporanea su Prime Video a partire dalle ore 15:45.

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Finale scudetto dopo tre tappe di regular season

L’atto conclusivo del campionato arriva al termine di un percorso iniziato a Modena il 27 e 28 febbraio, proseguito a Biella il 13 e 14 marzo e concluso a Terni il 17 e 18 aprile.

La formula della Final Eight ricalcherà quella di una finale olimpica: tutte le squadre si sfideranno senza scarto di attrezzo in tre rotazioni decisive.

Le squadre qualificate nella femminile

Nella Serie A femminile saranno protagoniste:

  • Libertas Ginnastica Vercelli
  • Brixia Brescia
  • Artistica ‘81 Trieste
  • Ginnastica Civitavecchia
  • Ginnastica Heaven Roma
  • Renato Serra Cesena
  • Forza e Coraggio Milano
  • Ginnastica Riccione

La Libertas Ginnastica Vercelli arriva a Bergamo da campione d’Italia in carica e dominatrice della regular season.

Sfida apertissima anche nella maschile

Grande equilibrio anche nella competizione maschile, con:

  • Ginnastica Pro Carate
  • Spes Mestre
  • Gymnastic Romagna Team
  • Artistica Brescia
  • Palestra Ginnastica Ferrara
  • Ares Cinisello Balsamo
  • EUR Roma
  • Giovanile Ancona

La Ginnastica Ferrara difenderà il titolo conquistato nel 2025.

In pedana anche stelle internazionali

Oltre ai migliori ginnasti italiani e agli atleti della Nazionale, saranno presenti numerosi protagonisti internazionali, tra cui:

  • Angelina Melnikova
  • Illia Kovtun
  • Alba Bautista
  • Artur Davtyan

Diretta su Volare TV e Prime Video

La Final Eight sarà trasmessa live su Volare TV, il canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV, disponibile anche su Prime Video.

La telecronaca sarà affidata a Giorgia Baldinacci con il commento tecnico di Ilaria Colombo e Andrea Massaro.

Giorgia Villa madrina dell’evento

Madrina della manifestazione sarà Giorgia Villa, medaglia d’argento olimpica a Parigi 2024 con la Nazionale italiana.

La ginnasta bergamasca sarà protagonista anche di interviste e momenti speciali nel corso dell’evento, oltre ad annunciare una novità anticipata sui canali social della Federginnastica.

Presente anche la cantante Karima, ospite speciale della Final Eight.

Al mattino playoff e playout di Serie B e C

La giornata inizierà già dalle ore 10:15 con playoff e playout di Serie B e Serie C maschile e femminile, validi per promozioni, retrocessioni e permanenze di categoria in vista della stagione 2027.

“Energy” parola chiave della finale di Bergamo

La tappa di Bergamo sarà accompagnata dalla parola chiave “Energy” e dal colore arancione, elementi scelti per rappresentare la Final Eight 2026.

Durante l’evento saranno presenti fan zone, merchandising ufficiale Freddy e un photobooth solidale dedicato alla raccolta fondi #insiemeabonni in favore di Lorenzo Bonicelli.

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