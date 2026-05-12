Pallamano, Italia a caccia del Mondiale 2027: doppia sfida decisiva contro la Svizzera su Sky

Gli azzurri si giocano la qualificazione tra Zurigo e Faenza: andata il 13 maggio, ritorno il 17 maggio

Settimana decisiva per la Nazionale italiana maschile di pallamano, impegnata nell’ultimo turno delle qualificazioni ai Campionati Mondiali 2027.

Le due sfide contro la Svizzera saranno trasmesse in diretta su Sky e in streaming su NOW.

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Italia-Svizzera vale il pass per il Mondiale

Gli azzurri si giocano l’accesso alla fase finale della rassegna iridata, in programma in Germania dal 13 al 31 gennaio 2027.

La Nazionale italiana ha conquistato il diritto di disputare questo turno decisivo grazie alla storica vittoria ottenuta contro la Polonia agli EHF EURO 2026.

Andata a Zurigo il 13 maggio

Il primo appuntamento è fissato per mercoledì 13 maggio alle ore 19.

L’Italia affronterà la Svizzera all’Hallenstadion di Zurigo nella gara d’andata del terzo turno di qualificazione.

La partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Arena.

Ritorno a Faenza il 17 maggio

Il match di ritorno si giocherà invece domenica 17 maggio alle ore 18 al PalaCattani di Faenza.

La sfida sarà visibile su Sky Sport Mix.

Pallamano protagonista anche su Sky Sport

Le qualificazioni mondiali saranno seguite anche attraverso approfondimenti e aggiornamenti su Sky Sport 24, SkySport.it, sull’app Sky Sport e sui canali social ufficiali della piattaforma.

Il programma delle partite

Mercoledì 13 maggio

Ore 19: Svizzera-Italia

Diretta su Sky Sport Arena

Domenica 17 maggio