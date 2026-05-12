Giro d’Italia 2026, Narvaez vince a Cosenza: Giulio Ciccone conquista la maglia rosa

L’ecuadoriano dell’UAE Team Emirates trionfa nella Catanzaro-Cosenza, l’abruzzese nuovo leader della generale

Jhonatan Narvaez conquista la quarta tappa del Giro d’Italia 2026, la Catanzaro-Cosenza di 138 chilometri, mentre Giulio Ciccone si prende la maglia rosa.

L’ecuadoriano dell’UAE Team Emirates XRG si è imposto davanti al venezuelano Orluis Aular della Movistar Team, con il corridore della Lidl-Trek terzo sul traguardo. Grazie agli abbuoni conquistati durante la giornata, Ciccone diventa il nuovo leader della classifica generale.

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Vento protagonista e fuga di sei uomini

La frazione è stata caratterizzata dal forte vento e da una lunga fuga composta da:

Martin Marcellusi (Bardiani CSF 7 Saber)

Darren Rafferty (EF Education-EasyPost)

Warren Barguil (Picnic PostNL)

Mattia Bais (Polti VisitMalta)

Niklas Larsen (Unibet Rose Rockets)

Johan Jacobs (Groupama-FDJ United)

I sei battistrada sono arrivati ad accumulare un vantaggio di circa due minuti e mezzo sul gruppo.

Cozzo Tunno seleziona il gruppo

A cambiare la corsa è stata la salita di Cozzo Tunno, unico Gran Premio della Montagna della giornata.

L’andatura elevata ha permesso al gruppo dei migliori di chiudere sulla fuga e ha messo in difficoltà diversi velocisti, tra cui Jonathan Milan. In difficoltà anche Guillermo Silva, che ha perso la maglia rosa.

Nel tratto del chilometro Red Bull dedicato agli abbuoni, gli uomini di classifica hanno dato vita a una vera volata: secondo Giulio Pellizzari, terzo Ciccone.

Decisiva l’azione di Christen

Nel finale è stata l’azione di Jan Christen a favorire il successo dell’UAE Team Emirates XRG.

Lo svizzero ha allungato negli ultimi due chilometri sorprendendo il gruppo e permettendo a Narvaez di gestire la situazione fino al successo finale nella prima tappa italiana dopo la partenza dalla Bulgaria.

Narvaez: “Vittoria molto importante”

“È stata una giornata molto buona, sono felice di stare in Italia, abbiamo sfruttato bene l’occasione. Continuiamo a lottare, siamo rimasti in cinque, per noi questa è una vittoria molto importante”, ha dichiarato Narvaez ai microfoni di Rai Sport.

L’ecuadoriano ha poi elogiato il compagno Jan Christen: “È un grande corridore, ha avuto la sua opportunità ai -2, io dovevo solo gestire la mia posizione, ma sono sicuro che in futuro potrà vestire la maglia rosa”.

Domani la Praia a Mare-Potenza

Il Giro d’Italia proseguirà domani con la quinta tappa, la Praia a Mare-Potenza di 203 chilometri.