All Around International. Il format Sportface che racconta gli atleti oltre la gara

La seconda puntata di All Around ci riporta a Jesolo per incontrare le atlete internazionali della ginnastica artistica. Il nuovo format di Sportface racconta le atlete nella loro dimensione più autentica, andando oltre la performance e portando lo spettatore dentro il loro mondo, tra emozioni, sacrifici e percorsi di vita che si intrecciano con la ginnastica artistica

Le atlete si raccontano

È da questa consapevolezza che nasce All Around, il format pensato per raccontare le atlete nella loro dimensione più autentica, andando oltre la performance e portando lo spettatore dentro il loro mondo. Il progetto si sviluppa come un racconto corale, in cui più ginnaste si alternano in un intreccio di voci, emozioni e vissuti in questo caso con ginnaste del panorama internazionale come Alba Petisco (Spa), Ruby Pass (Aus), Breanna Scott (Aus), Zoe Tsapralis (Can), Simone Rose (Usa), Elena Colas (Fra) e Lola Chassat (Fra)

Sportface è anche su Amazon Prime Video

Il risultato è una narrazione intensa e dinamica, capace di unire ritmo televisivo e profondità umana. Si parte dalle origini e della scintilla che ha acceso la passione per la ginnastica. Da lì, il racconto si addentra nelle difficoltà; gli infortuni, i momenti di crisi, la tentazione di mollare.

È qui che emerge la parte più umana delle atlete, quella che spesso resta invisibile agli occhi del pubblico, ma che definisce davvero il loro percorso dentro e fuori dalla pedana. Ampio spazio viene dato al tema del sacrificio, le rinunce, allenamenti estenuanti, la gestione di una vita scandita da disciplina e obiettivi.

Un percorso che richiede determinazione, ma anche una forte identità personale

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it