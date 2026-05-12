Internazionali d’Italia 2026: Paolini si ritira per infortunio al piede, salta anche il doppio con Errani

La toscana, già eliminata in singolare, non potrà difendere il titolo conquistato nelle ultime due edizioni in coppia con Errani. Avrebbero dovuto affrontare agli ottavi le ceche Noskova e Valentova.
Brutte notizie dal Foro Italico per i colori azzurri. Jasmine Paolini è costretta ad abbandonare definitivamente gli Internazionali BNL d’Italia 2026 a causa di un infortunio al piede. Dopo l’eliminazione in singolare, la toscana non potrà difendere il titolo nel doppio, che nelle ultime due edizioni aveva conquistato in coppia con Sara Errani.
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Niente bis con Errani: forfait agli ottavi
La coppia azzurra era attesa agli ottavi di finale contro le ceche Linda Noskova e Tereza Valentova, ma il problema fisico di Paolini ha costretto le due a rinunciare. Un’assenza pesante per il torneo, che perde la coppia più forte d’Italia e una delle più affiatate dell’intero circuito.
“Soprattutto qui in casa, in un torneo così speciale per me, non è stata una decisione facile”, ha scritto Paolini sul proprio profilo Instagram, lasciando trasparire tutto il dispiacere per una rinuncia maturata in un appuntamento a cui teneva particolarmente.