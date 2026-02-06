Il grande tennis torna protagonista su Sky e NOW: quattro tornei in diretta dall’8 al 15 febbraio

Da Doha a Rotterdam, passando per Dallas e Buenos Aires: una settimana ricchissima di tennis su Sky e in streaming su NOW, con il primo WTA 1000 della stagione 2026 e una nuova newsletter dedicata agli appassionati.

La stagione del grande tennis entra nel vivo su Sky e in streaming su NOW, con una settimana ricca di appuntamenti internazionali in programma dall’8 al 15 febbraio. Saranno quattro i tornei trasmessi in diretta, tra circuito femminile e maschile, a confermare il ruolo centrale della Casa dello Sport nella copertura del tennis mondiale.

Il piatto forte è rappresentato dal Qatar TotalEnergies Open 2026, che segna l’esordio stagionale dei tornei WTA 1000. Sui campi in cemento del Khalifa International Tennis Complex di Doha sarà protagonista anche Jasmine Paolini, impegnata in uno degli eventi più prestigiosi del calendario femminile.

Accanto a Doha, la settimana propone anche tre tornei del circuito ATP: l’ATP 500 di Rotterdam, l’ATP 500 di Dallas e l’ATP 250 di Buenos Aires, offrendo un panorama completo tra Europa, Stati Uniti e Sud America. Gli incontri saranno distribuiti tra Sky Sport Tennis, canale di riferimento per gli appassionati, e alcune finestre su Sky Sport Uno e Sky Sport Mix.

Grande attenzione, come sempre, per i match con protagonisti italiani, seguiti in diretta e con commento in italiano. Per i clienti Sky è disponibile anche Sky Sport Plus, che consente di accedere, tramite il canale 203 e le funzionalità interattive di Sky Q e Sky Glass, alle immagini in diretta dai campi dei tornei ATP e WTA, oltre alle classifiche aggiornate in tempo reale. Su NOW, invece, è attivo il servizio Extra Match, con canali aggiuntivi dedicati alle partite in contemporanea.

Non solo dirette: aggiornamenti continui, interviste e approfondimenti saranno disponibili su Sky Sport 24, su SkySport.it e nella sezione premium Sky Sport Insider, che da questa settimana si arricchisce di una novità editoriale. Si chiama “Circoletto Rosso”, la nuova newsletter monotematica dedicata esclusivamente al tennis, curata da Angelo Carotenuto. Uno spazio di analisi e racconto pensato per accompagnare gli appassionati tra storie, personaggi, tendenze e anticipazioni sui tornei in arrivo.

Una settimana intensa, dunque, che conferma come il tennis resti uno dei pilastri dell’offerta sportiva di Sky e NOW, tra spettacolo in campo e approfondimento fuori dal campo.

Programmazione tennis su Sky e in streaming su NOW

Domenica 8 febbraio

🎾 WTA 1000 Doha

🕚 Dalle 11:00 alle 20:00 – Sky Sport Tennis

Lunedì 9 febbraio

🎾 Il meglio dei tornei ATP e WTA

🕚 Dalle 11:00 – Sky Sport Uno / Sky Sport Tennis

Martedì 10 febbraio

🎾 Il meglio dei tornei ATP e WTA

🕚 Dalle 11:00 – Sky Sport Uno (fino alle 17:30) / Sky Sport Tennis

Mercoledì 11 febbraio

🎾 Il meglio dei tornei ATP e WTA

🕚 Dalle 11:00 – Sky Sport Uno (fino alle 18:00) / Sky Sport Tennis

Giovedì 12 febbraio

🎾 Il meglio dei tornei ATP e WTA

🕚 Dalle 11:00 – Sky Sport Uno (fino alle 18:00) / Sky Sport Tennis

Venerdì 13 febbraio

🎾 Il meglio dei tornei ATP e WTA

🕚 Dalle 13:00 – Sky Sport Tennis

Sabato 14 febbraio

🎾 Finale WTA 1000 Doha

🕓 Alle 16:00 – Sky Sport Tennis

🎾 ATP 250 Buenos Aires – 1ª semifinale

🕗 Alle 20:00 – Sky Sport Tennis

🎾 ATP 250 Dallas – 1ª semifinale

🕘 Alle 21:00 – Sky Sport Mix

🎾 ATP 250 Buenos Aires – 2ª semifinale

🕙 Alle 22:00 – Sky Sport Tennis

🎾 ATP 250 Dallas – 2ª semifinale

🕛 Mezzanotte – Sky Sport Tennis e Sky Sport Mix

Domenica 15 febbraio

🎾 Finale ATP 250 Rotterdam

🕒 Alle 15:30 – Sky Sport Tennis

🎾 Finale ATP 250 Buenos Aires

🕗 Alle 20:00 – Sky Sport Tennis

Strumenti per seguire il tennis su Sky e NOW

📺 Sky Sport Tennis resta il canale di riferimento per gli appassionati, con tutte le dirette e il commento in italiano su match selezionati.

🖥️ Sky Sport Uno e Sky Sport Mix proporranno alcune selezioni dei migliori incontri della settimana.

📱 Sky Sport Plus – per i clienti Sky, offre la possibilità di seguire in modo più ricco le partite maschili e femminili con accesso facilitato alle dirette dai campi di gioco, grazie al tasto verde su Sky Q o all’interattività di Sky Glass. Puoi consultare anche la classifica ATP e WTA in tempo reale nella sezione dedicata.

📺 NOW Extra Match – per i clienti NOW, consente di accedere a canali aggiuntivi con le immagini in diretta curate da ATP e WTA.

Novità editoriali per gli abbonati

Gli appassionati di tennis possono ora approfondire le storie e i temi del circuito anche attraverso Sky Sport Insider, grazie alla newsletter “Circoletto Rosso”. Curata da Angelo Carotenuto, la newsletter sarà un punto di riferimento per analisi, tendenze, curiosità, personaggi e anticipazioni legate ai tornei in corso e a quelli in arrivo. Completa l’esperienza la copertura di Sky Sport 24, del sito SkySport.it e degli account social ufficiali di Sky Sport.