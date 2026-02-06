Ibu Cup biathlon, Carpella nona a Sjusjøen: miglior risultato individuale in carriera

Sprint femminile solida per Fabiana Carpella in Norvegia: zero errori al tiro e top 10 che vale il miglior piazzamento individuale in Ibu Cup. Vince la svedese Sara Andersson.

Buon risultato per Fabiana Carpella nella sprint femminile dell’IBU Cup disputata a Sjusjøen, in Norvegia. La ventunenne trentina delle Fiamme Oro ha chiuso al nono posto, completando la gara senza errori al tiro, firmando così il miglior piazzamento individuale della carriera nel circuito cadetto.

Il successo è andato alla svedese Sara Andersson, impeccabile al poligono, che ha fermato il cronometro in 21’19”6, precedendo di 3”0 la francese Celia Henaff (0-1) e di 11”2 la norvegese Ragna Fodstad (0-0). Carpella ha accusato un distacco di 39”7 dalla vincitrice, gap che determinerà anche l’ordine di partenza dell’inseguimento in programma domani.

Tra le altre azzurre, Samuela Comola ha chiuso 14ª a 58”6 con un errore nella serie in piedi (0-1), mentre Martina Trabucchi si è classificata 18ª a 1’15”2 con due bersagli mancati (1-1). Più attardate Ilaria Scattolo (0-3) e Linda Zingerle (1-3), rispettivamente appena oltre la 40ª posizione, pagando oltre due minuti di ritardo. Fuori dalla zona qualificazione per l’inseguimento Beatrice Trabucchi, 65ª con quattro errori complessivi (3-1).

Nella classifica generale di Ibu Cup continua il dominio francese, con Botet al comando con 920 punti, davanti a Chauveau (810) e Galmace Paulin (756). Tra le italiane, Martina Trabucchi è attualmente 14ª con 306 punti.

Nel pomeriggio, alle 14:15, è in programma la sprint maschile, che completerà la giornata di gare a Sjusjøen.