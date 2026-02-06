Mattarella inaugura Casa Italia: “Le Olimpiadi mettono l’Italia al centro della vita internazionale”

A poche ore dall’apertura dei Giochi di Milano Cortina 2026, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella inaugura Casa Italia a Milano: un luogo di accoglienza che diventa simbolo di dialogo, cultura e vocazione internazionale del Paese.

In vista dell’imminente apertura delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha inaugurato a Milano Casa Italia, sottolineando il valore simbolico e culturale dell’evento olimpico per il Paese.

«È un motivo di grande soddisfazione vedere l’Italia al centro di una dimensione così importante della vita internazionale quale è quella dello sport», ha dichiarato il Capo dello Stato, rimarcando come i Giochi rappresentino un’occasione di visibilità e confronto globale.

Con l’avvicinarsi della cerimonia di apertura, Mattarella ha evidenziato il clima che accompagna queste ore: «L’emozione va crescendo, l’attesa va crescendo». Da qui gli auguri rivolti agli atleti azzurri e a tutte le figure che li hanno accompagnati nel percorso di preparazione, dagli allenatori ai tecnici, fino ai dirigenti.

Il Presidente ha poi richiamato il significato profondo delle Olimpiadi, soffermandosi sul carattere di accoglienza che contraddistingue Milano Cortina 2026: un benvenuto rivolto ai quasi 3000 atleti, ai loro staff e agli spettatori provenienti da ogni continente.

In questo contesto, Casa Italia assume un ruolo centrale. Non solo luogo di rappresentanza, ma spazio che riflette «la vocazione italiana al dialogo, alla concordia, alla collaborazione». Mattarella ha spiegato come, quando i Giochi si svolgono all’estero, Casa Italia diventi una finestra sul Paese ospitante; in questa occasione, invece, si trasforma in una vera e propria porta d’ingresso nell’Italia.

Un luogo che, nelle parole del Capo dello Stato, esprime «la quintessenza dell’Italia, dei suoi caratteri, della sua cultura, del suo stile di vita». Un significato rafforzato anche dall’allestimento e dalla mostra ospitata negli spazi di Casa Italia, pensati per raccontare l’identità del Paese al mondo olimpico.

La cerimonia di inaugurazione diventa così uno dei primi momenti simbolici dei Giochi di Milano Cortina 2026, segnando l’inizio di un percorso che intreccia sport, cultura e rappresentanza istituzionale.