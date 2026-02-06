Slittino, ultime prove a Cortina: Kindl e Langenhan i più veloci, Fischnaller sempre competitivo

Ultima giornata di allenamenti ufficiali per il singolo maschile: ghiaccio più veloce sulla pista di Cortina, miglior tempo assoluto per Kindl nella quinta run e risposta di Langenhan nella sesta. L’azzurro Fischnaller costantemente tra i migliori in vista delle quattro manche olimpiche.

Si è chiusa la fase di avvicinamento alla gara olimpica del singolo maschile di slittino a Cortina, con la terza e ultima giornata di allenamenti ufficiali che ha fornito indicazioni importanti in vista delle quattro manche che assegneranno le medaglie tra sabato e domenica.

Nel quinto training, disputato su un ghiaccio apparso sensibilmente più veloce rispetto ai giorni precedenti, è stato l’austriaco Wolfgang Kindl a firmare il miglior tempo in 53”223, il crono più rapido fatto registrare finora sulla pista ampezzana. Alle sue spalle il tedesco Felix Loch, staccato di 158 millesimi, e l’altro austriaco Nico Gleirscher, terzo a 177 millesimi.

Ottime indicazioni per l’Italia grazie a Dominik Fischnaller, autore del quarto tempo a 200 millesimi, confermandosi stabilmente nel gruppo dei protagonisti. Buona prova anche per Leon Felderer, quinto a 211 millesimi, mentre Alex Gufler ha chiuso più attardato, a 618 millesimi.

Nella sesta e ultima run di allenamento, il riferimento cronometrico è cambiato. Il tedesco Max Langenhan ha abbassato ulteriormente il limite, fermando il cronometro su 52”936, precedendo il lettone Kristers Aparjods di 235 millesimi e lo stesso Kindl, terzo a 277 millesimi.

Ancora una volta Fischnaller ha mostrato grande continuità, chiudendo con il quinto tempo a 351 millesimi, alle spalle anche di Loch (+0”309). Felderer ha terminato nono a 644 millesimi, mentre Gufler si è piazzato quindicesimo a 881 millesimi.

Conclusa la fase di test, l’attenzione si sposta ora sulla gara. L’appuntamento è fissato per sabato 7 febbraio, quando alle 17:00 scatterà la prima manche olimpica, seguita dalla seconda run alle 18:32, che completerà la prima giornata di competizione. Domenica si disputeranno le ultime due discese decisive per l’assegnazione delle medaglie.