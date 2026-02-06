Curling, l’Italia riparte con un 7-4 all’Estonia

Ancora una volta l’Italia si dimostra tremendamente solida ed ottiene nel quarto match disputato la terza vittoria in questo girone delle Olimpiadi: Mosaner e Costantini trovano un vantaggio sostanzioso già dai primi round e sono abili nel tenerlo quasi intantto fino all’ultima stone.

Curling, Italia-Estonia 6-4

La coppia estone, formata da Marie Kaldvee ed Harri Lill, era arrivata Cortina con ben altre ambizioni, ma le sconfitte nei primi due match contro Svizzera e Gran Bretagna hanno ridimensionato i sogni dei baltici. Che già dal primo round sono andati verso il ribasso, visto il parziale di 3-0 per l’Italia. Da quel momento è un gioco punto a punto, anzi pietra su pietra, con giocate magistrali di Mosaner che neutralizzano i tentativi di bocciata avversari, ma è l’Italia a dirigere le operazioni, scegliendo anche quando concedere soltanto un punto come alla fine del quarto round.

Alla fine del quinto il punteggio è di 6-2 per l’Italia, grazie anche ad un draw preciso (e prudente) di Costantini. Nel sesto e nel settimo ending gli estoni riescono a piazzare 1 punto ciascuno, ma agli azzurri va benissimo così, visto che non devono fare altro che gestire il vantaggio fino al risultato finale di 7-4.

Con questa vittoria l’Italia risale al terzo posto in compagnia del Canada, vittorioso a sorpresa proprio contro la coppia italiana. Al comando della classifica generale ci sono la Gran Bretagna con 5 vittorie su 5, poi gli USA con 4 su 4. Domani sarà la volta della sfida decisiva per Mosaner e Costantini: di fronte ci sarà la Svezia.