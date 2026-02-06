Pattinaggio di figura, team event: Conti e Macii terzi nel corto coppie, Italia seconda dopo due segmenti

Team event di pattinaggio di figura a Milano Cortina 2026: Sara Conti e Niccolò Macii terzi nel corto delle coppie con 76.65. Italia seconda dopo due segmenti.

Ottime notizie per l’Italia dal team event di pattinaggio di figura alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Nel programma corto delle coppie d’artistico, Sara Conti e Niccolò Macii hanno chiuso al terzo posto con 76.65 punti, regalando alla squadra azzurra 8 punti preziosi e permettendo all’Italia di risalire fino alla seconda posizione provvisoria dopo due segmenti di gara.

La prova della coppia italiana ha acceso il pubblico del Forum di Assago. Un’esibizione intensa ed emozionante, giudicata con grande favore, che ha confermato il ritorno ad alti livelli di Conti e Macii dopo un periodo complicato. Il loro piazzamento alle spalle di Stati Uniti e Francia consente ora all’Italia di giocarsi con ambizione la corsa alle medaglie.

Dopo la danza ritmica e il corto delle coppie, la classifica del team event vede infatti gli Stati Uniti al comando con 16 punti, seguiti da Italia, Canada e Georgia appaiate a quota 14. Proprio la Georgia, come sottolineato anche dagli addetti ai lavori, rappresenta una delle rivali più temibili nella lotta per il podio.

Il segmento delle coppie ha confermato l’equilibrio della competizione e l’importanza di ogni singola prova. La prestazione di Conti e Macii viene letta come un vero e proprio boost per la squadra azzurra, in vista dei prossimi appuntamenti. Ora l’attenzione si sposta sulle prove individuali, con l’Italia che si affiderà ai singoli per provare a restare agganciata al treno delle medaglie.

Il team event entra dunque nella sua fase più delicata, con distacchi ridotti e tutto ancora apertissimo. Per l’Italia, la certezza è una: la risposta delle coppie d’artistico è arrivata, ed è stata forte.