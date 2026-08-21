Taranto 2026, De Filippis e Bonanni leggeranno i giuramenti di atleti e giudici alla cerimonia d’apertura

Allo Stadio Erasmo Iacovone la cerimonia che inaugurerà i XX Giochi del Mediterraneo. Mauro De Filippis sarà protagonista del giuramento degli atleti, mentre Flavia Bonanni leggerà quello dei giudici. Presenti Sergio Mattarella e Giorgia Meloni.

Tutto pronto allo Stadio Erasmo Iacovone di Taranto per la cerimonia di apertura dei XX Giochi del Mediterraneo. La serata darà ufficialmente il via alla ventesima edizione della manifestazione multidisciplinare, la quarta ospitata dall’Italia.

Tra le autorità presenti allo stadio ci saranno il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, oltre a numerosi rappresentanti delle istituzioni politiche e sportive.

De Filippis protagonista del giuramento degli atleti

Uno dei momenti simbolici della cerimonia sarà affidato a Mauro De Filippis, che leggerà il giuramento degli atleti.

Nato a Taranto il 10 agosto 1980, De Filippis rappresenterà così non soltanto la delegazione italiana, ma anche la città che ospita i Giochi.

Specialista del tiro a volo, l’azzurro ha partecipato ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020 e Parigi 2024. Nel suo palmarès figurano cinque medaglie mondiali, nove europee e due conquistate ai Giochi Europei nella specialità del trap.

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Flavia Bonanni leggerà il giuramento dei giudici

Il giuramento riservato ai giudici sarà invece affidato a Flavia Bonanni, rappresentante della scherma.

I due momenti accompagneranno una cerimonia che aprirà ufficialmente la competizione e introdurrà le giornate di gare previste a Taranto e nelle altre sedi coinvolte nella manifestazione.

Taranto 2026 anche su Sportface TV

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