Formula 1, Antonelli vola a Zandvoort: miglior tempo nelle libere davanti a Norris e Russell

Il pilota della Mercedes chiude l’unica sessione di prove libere del GP d’Olanda in 1’12”949. Ferrari quarta e quinta con Hamilton e Leclerc, Verstappen soltanto 11°. Alle 16.30 le qualifiche Sprint.
Kimi Antonelli detta il passo nell’unica sessione di prove libere del Gran Premio d’Olanda di Formula 1. Sul circuito di Zandvoort il pilota della Mercedes ha fermato il cronometro sull’1’12”949, precedendo di poco la McLaren di Lando Norris.
Distacchi ridottissimi nelle prime posizioni, con le due Mercedes nelle prime tre caselle e le Ferrari immediatamente alle loro spalle. Più distante invece Max Verstappen, soltanto undicesimo con la Red Bull.
Antonelli precede Norris e Russell
Antonelli ha costruito il miglior riferimento della sessione precedendo Lando Norris di appena 0”121. Terza posizione per l’altra Mercedes di George Russell, staccato di 0”125.
Una sessione estremamente equilibrata al vertice, con i primi cinque piloti racchiusi in meno di tre decimi.
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Ferrari quarta e quinta con Hamilton e Leclerc
Buone indicazioni anche per la Ferrari. Lewis Hamilton ha ottenuto il quarto tempo a 0”190 da Antonelli, mentre Charles Leclerc ha chiuso quinto con un ritardo di 0”289.
Più staccata la seconda McLaren di Oscar Piastri, sesta a 0”659 dalla vetta.
Verstappen soltanto undicesimo
Avvio più complicato nel weekend di casa per Max Verstappen. Il pilota della Red Bull non è andato oltre l’undicesimo posto, accusando un distacco di 1”376 dal miglior tempo di Antonelli.
La Formula 1 tornerà in pista già nel pomeriggio: alle 16.30 scatteranno infatti le qualifiche della Sprint in programma sabato.
GP Olanda 2026, i primi sei nelle prove libere
1. Kimi Antonelli (Mercedes) – 1’12”949
2. Lando Norris (McLaren) – +0”121
3. George Russell (Mercedes) – +0”125
4. Lewis Hamilton (Ferrari) – +0”190
5. Charles Leclerc (Ferrari) – +0”289
6. Oscar Piastri (McLaren) – +0”659
11. Max Verstappen (Red Bull) – +1”376