Pallanuoto, Plebiscito Padova-L’Ekipe Orizzonte in diretta su FIN TV: il programma di Serie A1

La capolista del campionato femminile fa visita alle patavine: collegamento dalle 17.50 e gara alle 18 su FIN TV, canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV, disponibile anche su Prime Video e Samsung TV Plus. In campo anche la Serie A1 maschile con Canottieri Napoli e Posillipo.

La Serie A1 di pallanuoto torna protagonista su Sportface TV. Oggi, sabato 24 ottobre, riflettori su Plebiscito Padova-L’Ekipe Orizzonte, sfida della quinta giornata del campionato femminile che sarà trasmessa in diretta su FIN TV, il canale tematico federale disponibile all’interno della piattaforma OTT Sportface TV.

Il collegamento inizierà alle 17.50, mentre il fischio d’inizio è previsto alle 18.00. Sportface TV è disponibile anche su Amazon Prime Video e Samsung TV Plus.

Plebiscito Padova-L’Ekipe Orizzonte su FIN TV

La sfida di Padova mette di fronte il Plebiscito e la nuova capolista solitaria del campionato femminile. L’Ekipe Orizzonte arriva infatti all’appuntamento dopo il 16-8 nello scontro diretto con il Rapallo Pallanuoto, risultato che ha permesso alle campionesse d’Italia allenate da Martina Miceli di salire a quota 12 punti.

Il Plebiscito, sesto con sette punti, è invece reduce dal successo per 18-11 in casa della Nautilus Civitavecchia e avrà l’occasione di misurarsi contro la squadra che guida la classifica.

L’incontro sarà diretto da Michele Savino e Michele Alessandroni.

Sabato 24 ottobre

Ore 17.50 – collegamento su FIN TV

Ore 18.00 – Plebiscito Padova-L’Ekipe Orizzonte

Diretta: FIN TV su Sportface TV, disponibile anche su Amazon Prime Video e Samsung TV Plus

Serie A1 femminile, la quinta giornata

Alle spalle dell’Orizzonte, SIS Roma, Rapallo Pallanuoto e Pallanuoto Trieste condividono il secondo posto con nove punti, mentre la Sori Pool Beach segue a quota otto.

La SIS Roma ospita proprio la Sori Pool Beach alle 18.00 al Centro Federale – Polo Acquatico Frecciarossa. Le capitoline arrivano dal netto 21-9 nel derby con la Lazio, mentre le liguri hanno battuto 24-12 la Vela Nuoto Ancona.

Alle 17.30 la Pallanuoto Trieste sarà ospite della Vela Nuoto Ancona. Il programma si apre alle 15.30 con AGN Energia Bogliasco 1951-Nautilus Civitavecchia, sfida tra due formazioni ancora alla ricerca della prima vittoria.

A chiudere il turno sarà, alle 20.30, Lazio Nuoto-Rapallo Pallanuoto: le biancocelesti cercano il riscatto dopo la sconfitta nel derby, mentre Rapallo vuole ripartire dopo il ko nello scontro diretto con l’Orizzonte.

Serie A1 maschile, Canottieri Napoli e Posillipo in vasca

Prosegue anche la quarta giornata della Serie A1 maschile, aperta martedì dall’11-10 della Pallanuoto Trieste sul campo della De Akker.

Ad aprire il programma del sabato, alle 15.00, sarà AC Group Canottieri Napoli-Chiavari Nuoto. La formazione partenopea allenata da Enzo Massa cerca la terza vittoria consecutiva, mentre la matricola ligure arriva dal successo ai rigori contro la Roma Vis Nova.

Alle 16.00 la RN Savona ospita l’Iren Genova Quinto, mentre alle 17.30 la Roma Vis Nova affronta l’Ortigia 1928.

Tre le partite in programma alle 18.30. L’AN Brescia, ancora a punteggio pieno e momentaneamente in testa insieme alla Pallanuoto Trieste, riceve il CN Posillipo di Pino Porzio, reduce dal 17-8 contro la De Akker.

Alla stessa ora la Pro Recco Waterpolo ospita il Telimar. I campioni d’Italia hanno sei punti ma devono recuperare la gara della terza giornata contro l’Ortigia. Completa il programma il derby romano tra Lazio Nuoto e Training Academy Olympic Roma.

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Serie A1 maschile, il programma

Martedì 20 ottobre

De Akker-Pallanuoto Trieste 10-11

Sabato 24 ottobre

15.00 AC Group Canottieri Napoli-Chiavari Nuoto

16.00 RN Savona-Iren Genova Quinto

17.30 Roma Vis Nova Pallanuoto-CC Ortigia 1928

18.30 AN Brescia Team-CN Posillipo

18.30 Pro Recco Waterpolo-Telimar

18.30 SS Lazio Nuoto-Training Academy Olympic Roma

Serie A1 femminile, il programma

Sabato 24 ottobre

15.30 AGN Energia Bogliasco 1951-Nautilus Civitavecchia

17.30 Vela Nuoto Ancona-Pallanuoto Trieste

18.00 CS Plebiscito Padova-L’Ekipe Orizzonte – diretta FIN TV su Sportface TV

18.00 SIS Roma-Sori Pool Beach

20.30 SS Lazio Nuoto-Rapallo Pallanuoto