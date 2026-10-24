MotoGP, infortunio Martin a Phillip Island: frattura e addio al sogno iridato

Jorge Martin deve abbandonare i sogni di gloria relativi la vittoria del Mondiale: caduta e infortunio serio a Phillip Island

Il weekend del Gran Premio d’Australia si è trasformato in un vero e proprio incubo per Jorge Martin. Durante la Sprint Race del 18esimo appuntamento del Mondiale MotoGP 2026, il pilota Aprilia è stato protagonista di una caduta rovinosa che ha definitivamente compromesso la sua corsa al titolo iridato.

Mentre ingaggiava una battaglia spettacolare con Marc Marquez, lo spagnolo ha perso il controllo della moto in entrata della velocissima curva 8, finendo nella ghiaia e subendo violenti impatti al suolo.

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Martin è stato portato fuori dal tracciato in barella e trasferito d’urgenza al centro medico di Phillip Island. Gli esami radiografici hanno confermato il peggio: frattura del radio e sospetta frattura dell’ulna destra in sede distale. Di conseguenza, il team ha ufficialmente dichiarato il pilota infortunato unfit per la gara di domenica.

Martin deve dire addio al Mondiale e alla battaglia con Marquez

Le conseguenze sportive sono davvero devastanti. Martin accusa già 10 punti di ritardo dal leader Marquez, vincitore della Sprint, e ora dovrà affrontare un lungo e doloroso stop.

Con il calendario fitto che prevede le prossime tappe in Malesia e Qatar, il pilota classe 1998 rischia seriamente di saltare diverse gare, specialmente se, come ipotizzato dal medico del team, sarà necessario un intervento chirurgico. In pochi secondi, il sogno mondiale di Martin è svanito, lasciando l’intero paddock con un profondo senso di amarezza per un destino crudele che ha spento una stagione straordinaria finora.