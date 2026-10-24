Sci alpino, Shiffrin subito davanti a Soelden: guida il gigante, Zenere migliore azzurra

La statunitense chiude al comando la prima manche inaugurale della Coppa del Mondo 2026/27 davanti a Hector e Rast. Fuori Julia Scheib, undicesima Vlhova al rientro. Zenere è 16ª, qualificate anche Pazzaglia e Della Mea.

La Coppa del Mondo 2026/27 di sci alpino si apre subito nel segno di Mikaela Shiffrin. Sul ghiacciaio del Rettenbach, a Soelden, la statunitense ha fatto segnare il miglior tempo nella prima manche del gigante femminile inaugurale, chiudendo in 1’07″27.

La partenza è stata posticipata di mezz’ora, così come la seconda manche, per consentire agli organizzatori di lavorare sulla pista dopo la nevicata della notte. Nonostante il fondo duro, il tracciato si è rovinato abbastanza rapidamente, con diversi scalini già dopo le prime dieci atlete.

Shiffrin davanti a Hector e Rast

Shiffrin, partita con il pettorale numero 5, ha costruito la propria manche soprattutto sul ripido e sul muro, recuperando dopo aver lasciato qualche centesimo nella parte alta.

La fuoriclasse americana precede di appena 14 centesimi Sara Hector, seconda, mentre la svizzera Camille Rast è terza a 37 centesimi.

Quarto tempo per la canadese Britt Richardson a +0.53, seguita dall’altra statunitense Paula Moltzan a +0.59 e da Lara Colturi a +0.78.

Shiffrin va così a caccia della prima vittoria in gigante dal successo di Lienz del dicembre 2023.

Scheib fuori, Vlhova torna in zona alta

Giornata subito complicata per Julia Scheib, vincitrice a Soelden nella passata stagione e detentrice della Coppa di specialità. L’austriaca è uscita dopo il secondo intermedio in seguito a un brutto rimbalzo sul ripido, finendo contro le reti.

Tra le più attese c’era anche Emma Aicher, indicata tra le possibili protagoniste della stagione. La tedesca, partita con il numero 16, è stata veloce nella parte alta ma ha perso terreno sul muro, chiudendo nona a 1″25 da Shiffrin.

Segnali incoraggianti anche da Petra Vlhova, tornata in Coppa del Mondo dopo il lungo stop. La slovacca ha chiuso la prima manche all’undicesimo posto con un ritardo di 1″31.

Zenere migliore delle azzurre

La migliore italiana è Asja Zenere, sedicesima a 1″50 dalla leader. La vicentina si è detta «soddisfatta a metà», spiegando di aver faticato soprattutto sul piano ma di voler affrontare all’attacco la seconda manche.

Qualificazione conquistata anche da Alice Pazzaglia, 23ª a +2.00, e Lara Della Mea, 24ª a +2.05.

Resta invece fuori dalle prime trenta Marta Bassino, al rientro alle gare, che ha chiuso a 3″01. «Sono stata contentissima di partire e aver fatto questa manche. Mi sono accorta di tenere molto, non ho preso il ritmo, so che ho bisogno ancora di tempo e allenamento», ha raccontato la piemontese.

Non si qualificano inoltre Anna Trocker (+2.75), Sophie Mathiou (+2.91), Laura Pirovano (+2.96), Tantum Bieler (+3.13), Ilaria Ghisalberti (+4.35) e Giorgia Collomb.

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La top 10 della prima manche

1. Mikaela Shiffrin (USA) 1’07″27

2. Sara Hector (SWE) +0″14

3. Camille Rast (SUI) +0″37

4. Britt Richardson (CAN) +0″53

5. Paula Moltzan (USA) +0″59

6. Lara Colturi (ALB) +0″78

7. Estelle Alphand (SWE) +1″01

8. Mina Holtmann (NOR) +1″17

9. Emma Aicher (GER) +1″25

10. Thea Louise Stjernesund (NOR) +1″26

La seconda manche prenderà il via alle 13.30, con Shiffrin chiamata a difendere il minimo margine su Hector e Rast.