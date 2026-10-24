Ginnastica, Targhetta verso il Mondiale: da campione d’Europa, grande attesa per l’Italia

Gabriele Targhetta si prepara con grandi aspettative per la finale mondiale: l’Italia spera di dettare legge nell’ultimo atto

Gabriele Targhetta si appresta a vivere il momento più atteso della sua giovane carriera ai Mondiali 2026 di ginnastica artistica a Rotterdam. Il ventenne brianzolo, fresco campione d’Europa conquistato due mesi fa a Zagabria, è tra i grandissimi favoriti per la medaglia d’oro nella finale al cavallo con maniglie. Il sorteggio gli ha riservato un compito arduo ma stimolante: esibirsi per primo nell’atto conclusivo.

Sebbene gareggiare senza riferimenti possa sembrare uno svantaggio, per Targhetta rappresenta l’opportunità unica di dettare le regole della competizione.

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Un’esecuzione impeccabile potrebbe infatti mettere le spalle al muro agli avversari, costringendoli a inseguire il suo punteggio. Un precedente illustre incoraggia l’azzurro: cinque anni fa, Nicola Bartolini conquistò l’oro iridato al corpo libero proprio partendo per primo, rendendosi inarrivabile con una prestazione magistrale.

Grandi aspettative per la prova mondiale di Targhetta

In qualifica, l’allievo di Gianmatteo Centazzo ha ottenuto 14.833 punti, un buon riscontro che nasconde però un grande potenziale ancora inespresso. La sfida per il podio si preannuncia a quattro, contro i temibili armeni Hamlet Manukyan, primo in qualifica con 14.933, e Mamikon Khachatryan, già sul podio europeo alle sue spalle a Zagabria.

Attenzione anche al kazako Nariman Kurbanov, secondo nel preliminare, e allo statunitense Patrick Hoopes, bronzo uscente. Con la sua pulizia esecutiva e un D Score di 5.9, Targhetta ha tutte le carte in regola per trasformare il sogno iridato in una splendida realtà, confermandosi come il vero e unico padrone di questo difficile attrezzo.