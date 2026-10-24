Pugilato, Guarnieri-Marchetti per il titolo italiano Welter: diretta su Italia Boxe TV

Oggi, sabato 24 ottobre, il PalaPiomba di Silvi Marina ospita la sfida tra il campione in carica Ivan Guarnieri e lo sfidante ufficiale Mirko Marchetti. Diretta dalle 21 su Italia Boxe TV, canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV.

Il titolo italiano dei pesi Welter si decide oggi, sabato 24 ottobre, al PalaPiomba di Silvi Marina. Sul ring saliranno il campione in carica Ivan Guarnieri e lo sfidante ufficiale Mirko Marchetti, protagonisti del match organizzato dalla Pugilistica Di Giacomo.

L’incontro sarà trasmesso in diretta dalle ore 21 su Italia Boxe TV, il canale interamente dedicato al pugilato disponibile sulla piattaforma OTT Sportface TV.

Guarnieri difende il titolo italiano

Ivan Guarnieri si presenterà sul ring di Silvi Marina con la cintura di campione italiano dei Welter, chiamato a difenderla dall’assalto di Mirko Marchetti, indicato come sfidante ufficiale.

Una sfida che mette in palio non soltanto il titolo nazionale, ma anche una borsa economico-sportiva destinata al vincitore e garantita dal partner della Federazione Pugilistica Italiana Road To Glory.

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Dove vedere Guarnieri-Marchetti

La riunione sarà visibile su più piattaforme. Il match per il titolo italiano dei Welter sarà trasmesso su Italia Boxe TV, canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV, oltre che su Repubblica.it e sul canale YouTube FPIOfficialChannel.

Sabato 24 ottobre

Ore 21.00 – Ivan Guarnieri vs Mirko Marchetti

Titolo Italiano Pesi Welter

Diretta: Italia Boxe TV su Sportface TV, Repubblica.it e YouTube FPIOfficialChannel

Silvi Marina diventa così il centro della boxe italiana per una serata che mette in palio una delle cinture nazionali più attese e che sarà possibile seguire anche attraverso il canale tematico dedicato al pugilato di Sportface TV.