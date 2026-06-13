Tennis, quattro tornei in diretta su Sky e NOW: da Londra a Berlino, una settimana sull’erba

Dal 15 al 21 giugno appuntamento con due tornei ATP e due eventi WTA. In programma il Queen’s, Halle, Berlino e Nottingham con semifinali e finali trasmesse in diretta sui canali Sky Sport.

Prosegue la stagione del tennis internazionale su erba e Sky Sport si prepara a una settimana ricca di appuntamenti. Da lunedì 15 a domenica 21 giugno saranno quattro i tornei trasmessi in diretta su Sky e in streaming su NOW, con protagonisti alcuni dei migliori giocatori e delle migliori giocatrici del circuito mondiale.

Il programma comprende due eventi ATP e due tornei WTA, tappe fondamentali nel percorso di avvicinamento a Wimbledon.

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Queen’s e Halle per il circuito ATP

Per quanto riguarda il circuito maschile, i riflettori saranno puntati sull’ATP 500 HSBC Championships di Londra, meglio conosciuto come Queen’s, e sull’ATP 500 Terra Wortmann Open di Halle, in Germania.

Due appuntamenti storici della stagione sull’erba che vedranno in campo numerosi protagonisti del ranking mondiale.

Berlino e Nottingham nel calendario WTA

Sul fronte femminile spazio al WTA 500 Berlin Tennis Open e al WTA 250 Lexus Nottingham Open.

Le due competizioni rappresentano un passaggio importante nella preparazione delle tenniste verso il terzo Slam stagionale.

Sky Sport Tennis canale di riferimento

Sky Sport Tennis sarà il punto di riferimento per seguire in diretta gli incontri più importanti della settimana, con il commento in italiano e una copertura quotidiana dedicata ai principali match dei tornei ATP e WTA.

I clienti Sky potranno inoltre accedere a Sky Sport Plus, mentre gli utenti NOW avranno a disposizione il servizio Extra Match per seguire ulteriori campi di gioco in contemporanea.

Il programma dal 15 al 19 giugno

Da lunedì 15 a venerdì 19 giugno la programmazione prenderà il via ogni giorno dalle ore 11 con il meglio dei quattro tornei in onda su Sky Sport Tennis.

Le partite saranno trasmesse anche su Sky Sport Uno e Sky Sport Mix secondo la programmazione giornaliera.

Sabato 20 giugno le semifinali

La giornata di sabato sarà dedicata alle semifinali.

Su Sky Sport Tennis:

Ore 11:30: prima semifinale WTA 500 Berlino

Ore 14:00: prima semifinale ATP 500 Queen’s

Ore 16:00: seconda semifinale ATP 500 Queen’s

Ore 18:00: seconda semifinale ATP 500 Halle

Su Sky Sport Arena:

Ore 15:00: prima semifinale ATP 500 Halle

Ore 17:00: seconda semifinale ATP 500 Halle

Su Sky Sport Max:

Ore 11:30: prima semifinale WTA 500 Berlino

Ore 14:00: seconda semifinale WTA 500 Berlino

Su Sky Sport Mix:

Ore 12:00: prima semifinale WTA 250 Nottingham

Ore 14:00: seconda semifinale WTA 250 Nottingham

Domenica 21 giugno spazio alle finali

Gran finale domenica 21 giugno con le partite che assegneranno i titoli.

Su Sky Sport Tennis:

Ore 12:00: finale WTA 500 Berlino

Ore 14:30: finale ATP 500 Queen’s

Dalle 16:30: finale ATP 500 Halle

Su Sky Sport Max:

Ore 13:00: finale WTA 250 Nottingham

La settimana sarà accompagnata da aggiornamenti, approfondimenti e contenuti dedicati anche su Sky Sport Insider, SkySport.it e sui canali social ufficiali di Sky Sport.