Tennis su Sky e NOW, quattro tornei in diretta dal 20 al 26 luglio

In programma gli ATP 250 di Kitzbühel ed Estoril e i WTA 250 di Praga e Amburgo. Sky Sport Tennis sarà il canale di riferimento, con Sky Sport Plus ed Extra Match su NOW.

Il grande tennis continua su Sky e in streaming su NOW. Da lunedì 20 a domenica 26 luglio saranno quattro i tornei trasmessi in diretta: due del circuito maschile ATP e due del circuito femminile WTA.

Gli appuntamenti maschili saranno l’ATP 250 Generali Open di Kitzbühel, in Austria, e l’ATP 250 Millennium Estoril Open, in Portogallo. Nel circuito femminile spazio invece al WTA 250 Livesport Praga Open, in Repubblica Ceca, e al WTA 250 MSC Amburgo Ladies Open, in Germania.

Tennis su Sky e NOW dal 20 al 26 luglio

Sky Sport Tennis sarà il canale di riferimento per seguire live, con commento in italiano, gli incontri dei migliori giocatori italiani e i match più importanti dei quattro tornei.

Oltre a Sky Sport Tennis, i clienti Sky potranno seguire le sfide anche attraverso Sky Sport Plus, l’esperienza interattiva che permette di accedere alle immagini in diretta dai campi dei tornei in onda su Sky e agli aggiornamenti in tempo reale delle classifiche ATP e WTA.

Per i clienti NOW sarà disponibile Extra Match, il servizio con canali aggiuntivi e immagini live dai campi di gioco prodotte direttamente da ATP e WTA.

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ATP Kitzbühel ed Estoril in diretta

Il circuito maschile farà tappa a Kitzbühel e a Estoril.

Il torneo austriaco entrerà nel vivo venerdì 24 luglio con le due semifinali dell’ATP 250 di Kitzbühel, in programma alle 12.30 e alle 14 su Sky Sport Tennis.

La finale sarà trasmessa sabato 25 luglio alle ore 13, sempre su Sky Sport Tennis.

A Estoril, invece, le semifinali saranno in programma sabato 25 luglio alle 16.30 e alle 18, con diretta su Sky Sport Tennis e Sky Sport 251. La seconda semifinale sarà disponibile anche su Sky Sport Uno alle 18.15. La finale si giocherà domenica 26 luglio alle 16.30 su Sky Sport Tennis.

WTA Praga e Amburgo su Sky

Nel circuito femminile, riflettori puntati sui tornei WTA 250 di Praga e Amburgo.

Le semifinali del WTA di Praga saranno trasmesse sabato 25 luglio su Sky Sport Max: la prima alle 13.30, la seconda alle 15.30. La finale è in programma domenica 26 luglio alle ore 14, sempre su Sky Sport Max.

Il WTA di Amburgo vedrà invece le semifinali sabato 25 luglio su Sky Sport Mix, alle 14 e alle 16. La finale sarà trasmessa domenica 26 luglio alle ore 14 su Sky Sport Tennis e Sky Sport Mix.

Approfondimenti e aggiornamenti Sky Sport

Il tennis sarà protagonista anche su SkySport.it e sugli account social ufficiali di Sky Sport, con aggiornamenti, notizie e approfondimenti.

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La programmazione dei tornei ATP e WTA su Sky e NOW

Lunedì 20 luglio

Dalle 11.00

Il meglio dei 4 tornei

Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, Sky Sport Mix

Martedì 21 luglio

Dalle 11.00

Il meglio dei 4 tornei

Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, Sky Sport Mix

Mercoledì 22 luglio

Dalle 11.00

Il meglio dei 4 tornei

Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, Sky Sport Mix

Giovedì 23 luglio

Dalle 11.00

Il meglio dei 4 tornei

Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, Sky Sport Mix

Venerdì 24 luglio

Sky Sport Tennis

Dalle 11.00: il meglio di ATP 250 Estoril e WTA 250 Amburgo/Praga

Ore 12.30: prima semifinale ATP 250 Kitzbühel

Ore 14.00: seconda semifinale ATP 250 Kitzbühel

Dalle 16.00: il meglio di ATP 250 Estoril e WTA 250 Amburgo/Praga

Sky Sport Arena

Dalle 11.00: il meglio di ATP 250 Estoril e WTA 250 Amburgo/Praga

Sabato 25 luglio

Sky Sport Tennis

Ore 13.00: finale ATP 250 Kitzbühel

Ore 16.30: prima semifinale ATP 250 Estoril

Ore 18.00: seconda semifinale ATP 250 Estoril

Sky Sport Uno

Ore 18.15: seconda semifinale ATP 250 Estoril

Sky Sport Max

Ore 13.30: prima semifinale WTA 250 Praga

Ore 15.30: seconda semifinale WTA 250 Praga

Sky Sport Mix

Ore 14.00: prima semifinale WTA 250 Amburgo

Ore 16.00: seconda semifinale WTA 250 Amburgo

Sky Sport 251

Ore 16.30: prima semifinale ATP 250 Estoril

Ore 18.00: seconda semifinale ATP 250 Estoril

Domenica 26 luglio

Sky Sport Tennis

Ore 14.00: finale WTA 250 Amburgo

Ore 16.30: finale ATP 250 Estoril

Sky Sport Max

Ore 14.00: finale WTA 250 Praga

Sky Sport Mix

Ore 14.00: finale WTA 250 Amburgo