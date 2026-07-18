Giro della Valle d’Aosta, colpo di Ramírez: battuto Bravo sul traguardo di Saint-Christophe

Mateo Ramirez conquista la frazione del Giro della Valle D’Aosta-Mont Blanc con partenza e arrivo a Saint-Christophe. Al termine dei 154 chilometri previsti, il corridore ecuadoriano della UAE Team Emirates Gen Z è riuscito a precedere il leader della classifica generale Henrique Bravo, regalando alla propria squadra un successo prestigioso in una delle più importanti competizioni internazionali riservate agli U23.
Ramirez anticipa Bravo di un secondo
La vittoria è arrivata al termine di una giornata particolarmente combattuta. Ramirez ha tagliato il traguardo con appena un secondo di vantaggio su Bravo, riuscendo a imporsi in un confronto serrata tra due dei corridori più attesi della corsa valdostana.
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Sul terzo gradino del podio si è piazzato l’irlandese Liam O’Brien della Lidl-Trek Future Racing. Il risultato conferma l’ottimo momento dell’ecuadoriano, già secondo nella precedente tappa con arrivo al Forte di Bard e tra i principali protagonisti della classifica generale.
Bravo conserva la leadership, Serangeli primo italiano
Nonostante la sconfitta di giornata, Henrique Bravo è riuscito a difendere il primato nella graduatoria generale. Il brasiliano della Soudal Quick-Step Devo resta quindi il corridore da battere nelle fasi conclusive della competizione.
Il migliore degli italiani è stato Giacomo Serangeli della Hagens Berman Jayco, 14esimo al traguardo con un ritardo di 3’06” dal vincitore. La lotta per il successo finale resta aperta, con Ramirez che ha dimostrato di poter seriamente mettere sotto pressione la maglia da leader.