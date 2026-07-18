Ginnastica artistica, sorteggio Europei Zagabria: Italia senior nell’ultima suddivisione

A meno di un mese dalla rassegna continentale in Croazia, definiti gli ordini di lavoro. Le Fate partiranno alla trave il 13 agosto, azzurrini e azzurrine junior in gara al mattino.

A meno di un mese dall’inizio dei Campionati Europei di Ginnastica Artistica di Zagabria, in Croazia, European Gymnastics ha effettuato nella giornata di ieri, venerdì 17 luglio, il sorteggio per l’ordine di lavoro.

La rassegna continentale si aprirà con la competizione femminile, senior e junior, in programma dal 13 al 19 agosto. Nella seconda settimana toccherà invece al settore maschile, con il programma GAM previsto dal 19 al 23 agosto.

Europei ginnastica artistica, il sorteggio della GAF

Le Fate della Nazionale maggiore avevano già la certezza di essere inserite nella quinta e ultima suddivisione della giornata inaugurale delle qualifiche, grazie alla vittoria conquistata nell’ultima edizione di Lipsia 2025 e secondo quanto previsto dal regolamento tecnico di European Gymnastics.

L’Italia senior femminile inizierà la propria gara alla trave, l’attrezzo più delicato per la GAF, girando insieme alla Polonia.

Il percorso delle azzurre proseguirà poi con il consueto giro olimpico: corpo libero, volteggio e parallele asimmetriche in chiusura.

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Azzurrine junior nella prima suddivisione

Il sorteggio non ha invece sorriso alle azzurrine della Nazionale junior.

L’Italbaby è stata inserita nella prima delle quattro suddivisioni previste e aprirà la propria rassegna continentale venerdì 14 agosto alle ore 10, partendo dal corpo libero.

La giornata assegnerà le prime medaglie giovanili e sarà valida anche per le qualificazioni alle finali di specialità.

Europei GAM, Italia senior nell’ultima suddivisione

Copione simile per il settore maschile, che entrerà in scena nella seconda settimana croata.

Gli azzurri dei grandi attrezzi, forti del bronzo conquistato nella scorsa edizione e grazie al regolamento che premia le prime sei squadre classificate, sono stati inseriti nell’ultima delle tre suddivisioni.

L’Italia chiuderà quindi la prima giornata di qualifica, che assegnerà anche il titolo individuale All-Around senior.

Gli azzurri partiranno alla sbarra

La squadra maschile senior inizierà la propria gara alla sbarra, un attrezzo d’esordio non semplice, e proseguirà poi il giro olimpico insieme ai ginnasti del Mixed Group 3, composto da Polonia, Azerbaijan e Danimarca.

Anche per la GAM senior, dunque, l’avvio sarà subito impegnativo, con l’obiettivo di centrare l’accesso alle finali e confermarsi tra le migliori squadre del continente.

Junior maschili al via dal corpo libero

Sorteggio complicato anche per gli junior maschili.

Gli azzurrini saliranno sugli attrezzi dell’Arena Zagreb alle ore 10 di giovedì 20 agosto, essendo stati inseriti nella prima delle tre suddivisioni previste.

Il loro Europeo comincerà dal quadrato del corpo libero.

Programma GAF agli Europei di Zagabria

Giovedì 13 agosto, ore 09.30-21.05

Senior: qualificazioni finale a squadre, qualificazioni finali di specialità, medaglie All-Around individuale

Venerdì 14 agosto, ore 10.00-20.00

Junior: medaglie All-Around a squadre e individuale, qualificazioni finali di specialità

Sabato 15 agosto, ore 15.00-18.20

Senior: finali di specialità

Domenica 16 agosto, ore 10.00-13.20

Junior: finali di specialità

Domenica 16 agosto, ore 16.00-18.20

Senior: finale a squadre

Programma GAM agli Europei di Zagabria

Mercoledì 19 agosto, ore 10.00-21.15

Senior: qualificazioni finale a squadre, qualificazioni finali di specialità, medaglie All-Around individuale

Giovedì 20 agosto, ore 10.00-20.20

Junior: medaglie gara a squadre, qualificazioni finale All-Around individuale, qualificazioni finali di specialità

Venerdì 21 agosto, ore 18.00-20.30

Senior: finali di specialità, corpo libero, cavallo con maniglie e anelli

Sabato 22 agosto, ore 10.00-12.45

Junior: finali di specialità

Sabato 22 agosto, ore 16.30-19.00

Senior: finali di specialità, volteggio, parallele e sbarra

Domenica 23 agosto, ore 10.00-12.00

Junior: finale All-Around individuale

Domenica 23 agosto, ore 14.00-17.05

Senior: finale a squadre