Giro Valle d’Aosta, Ramirez vince la terza tappa: rivivi le emozioni su Sportface TV

La frazione Saint-Christophe-Saint-Christophe è andata in onda sulla piattaforma OTT Sportface TV, dove è possibile rivivere tutte le emozioni della corsa. Bravo resta in maglia gialla.

Mateo Ramirez firma la terza tappa del Giro della Valle d’Aosta-Mont Blanc 2026 e tiene aperta la corsa alla vigilia dell’ultima frazione. L’ecuadoriano della UAE Team Emirates Gen Z ha conquistato la Saint-Christophe-Saint-Christophe di 154 chilometri, precedendo di un secondo il leader della classifica generale Henrique Bravo.

La tappa, pensata per gli scalatori, è stata trasmessa su Sportface TV: tutte le emozioni della frazione sono disponibili sulla piattaforma OTT al link https://tv.sportface.it/collections/3c3b5beb-bc18-4638-a714-6ca349243d68.

Giro Valle d’Aosta, Ramirez vince a Saint-Christophe

La terza tappa del Giro della Valle d’Aosta ha premiato i corridori più forti in salita. Dopo diversi chilometri percorsi insieme, sono rimasti in tre a giocarsi il successo nel finale: Mateo Ramirez, Henrique Bravo e Liam O’Brien.

Bravo e Ramirez si sono dati cambi regolari, mentre O’Brien è rimasto più spesso a ruota, aspettando il momento giusto per provare l’attacco.

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Lo sprint a tre e il successo di Ramirez

Nella curva a destra che ha portato i tre sull’ultimo muro, O’Brien ha provato lo scatto per sorprendere i rivali e andare a caccia della vittoria.

L’azione dell’irlandese della Lidl-Trek Future Racing si è però spenta metro dopo metro, mentre Ramirez ha trovato le energie per rilanciare e conquistare la frazione davanti a Henrique Bravo.

Il leader della generale ha chiuso secondo, conservando comunque la maglia gialla. Terzo posto di giornata proprio per O’Brien.

Bravo resta in maglia gialla

A una tappa dalla fine, Henrique Bravo resta al comando della classifica generale.

Il brasiliano della Soudal Quick-Step Devo Team mantiene 27 secondi di vantaggio su Ramirez, che con il successo di tappa si conferma il principale rivale per la vittoria finale.

Durante la frazione i due protagonisti sono stati anche al centro di una bella immagine di ciclismo, con un passaggio di borraccia avvenuto su una delle salite più dure.

Primo italiano Serangeli

Il miglior italiano al traguardo è stato Giacomo Serangeli.

Il corridore della Hagens Berman Jayco ha chiuso in quattordicesima posizione, a 3’06” dal vincitore di giornata.

Rivivi la tappa su Sportface TV

Anche la terza tappa del Giro della Valle d’Aosta-Mont Blanc è andata in onda su Sportface TV.

La piattaforma OTT permette di rivivere tutte le emozioni della corsa, dalla selezione in salita allo sprint decisivo tra Ramirez, Bravo e O’Brien.

La tappa è disponibile al seguente LINK.