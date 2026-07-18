F1, GP Belgio: Antonelli in pole a Spa, Ferrari in seconda e terza fila

Il pilota Mercedes firma il miglior tempo in qualifica davanti a Verstappen e Norris. Il britannico della McLaren, penalizzato di dieci posizioni, partirà tredicesimo. Leclerc scatterà in seconda fila.

Andrea Kimi Antonelli conquista la pole position del Gran Premio del Belgio 2026 di Formula 1. Sul circuito di Spa-Francorchamps, il pilota della Mercedes ha firmato il miglior tempo in qualifica con un grande 1’44”361.

Antonelli ha preceduto la Red Bull di Max Verstappen, staccata di 317 millesimi, e la McLaren di Lando Norris, terza a 440 millesimi ma penalizzata di dieci posizioni in griglia.

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F1, Antonelli in pole nel GP Belgio

Per Antonelli si tratta della sesta pole position in carriera e del primo colpo importante nel weekend di Spa.

Il pilota Mercedes ha costruito un giro pulito e velocissimo, riuscendo a mettersi alle spalle Verstappen e Norris in una qualifica molto tirata nelle prime posizioni.

Norris, però, non partirà dalla terza casella: per effetto della penalità di dieci posizioni, il britannico della McLaren sarà costretto a scattare tredicesimo.

Russell quarto, Ferrari oltre mezzo secondo

Quarto tempo per l’altra Mercedes di George Russell, distante 508 millesimi dal compagno di squadra.

Le Ferrari hanno chiuso con il quinto e il sesto crono: Charles Leclerc davanti a Lewis Hamilton, entrambi oltre il mezzo secondo di ritardo da Antonelli.

Grazie alla penalità di Norris, però, i due piloti della Ferrari guadagneranno una posizione in griglia. Leclerc scatterà così in seconda fila al fianco di Russell, mentre Hamilton partirà subito dietro.

La top 10 delle qualifiche a Spa

Alle spalle dei primi sei hanno completato la top ten Oscar Piastri con la McLaren, Arvid Lindblad con la Racing Bulls, Gabriel Bortoleto con l’Audi e Isack Hadjar con la Red Bull.

Hadjar, però, sarà costretto a partire dal fondo della griglia.

GP Belgio, domani la gara

Il Gran Premio del Belgio è in programma domani alle ore 15.

Antonelli partirà davanti a tutti, con Verstappen in prima fila e le Ferrari chiamate a sfruttare una posizione di partenza comunque favorevole dopo la penalità di Norris.