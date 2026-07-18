Tour de France, Pogacar domina ancora: vince la 14ª tappa e allunga in classifica

Lo sloveno della UAE Team Emirates XRG conquista la Mulhouse-Fellering davanti al compagno Isaac Del Toro e a Paul Seixas. Vingegaard ora è a 4’30” in generale.
Tadej Pogacar è sempre più padrone del Tour de France 2026. Lo sloveno della UAE Team Emirates XRG ha vinto anche la quattordicesima tappa, la Mulhouse-Fellering di 155,3 chilometri, firmando il quarto successo in questa edizione della Grande Boucle.
Già in maglia gialla con un margine importante sugli inseguitori, Pogacar ha confermato ancora una volta la sua superiorità, precedendo sul traguardo il compagno di squadra Isaac Del Toro e il francese Paul Seixas.
Tour de France, Pogacar vince la 14ª tappa
Pogacar ha chiuso la frazione in 4h00’07”, lasciandosi alle spalle Del Toro e Seixas, entrambi staccati di 38 secondi.
Quarto posto per Jonas Vingegaard, arrivato a 44” dal leader, mentre Remco Evenepoel ha concluso in quinta posizione a 48”.
Per Pogacar si tratta della 25ª vittoria in carriera al Tour de France e della quarta in questa edizione.
Pogacar allunga su Vingegaard ed Evenepoel
Il successo nella tappa di montagna rafforza ulteriormente la leadership dello sloveno in classifica generale.
Pogacar comanda ora con 4’30” di vantaggio su Jonas Vingegaard e 5’04” su Remco Evenepoel.
Alle loro spalle resta in corsa per il podio Paul Seixas, quarto a 5’19”, seguito da Juan Ayuso a 5’22”.
Domani la 15ª tappa
Domani andrà in scena la quindicesima tappa del Tour de France 2026.
Il gruppo affronterà la Champagnole-Plateau de Solaison, frazione di 183,9 chilometri che potrà offrire nuovi spunti nella lotta per la classifica generale.
Ordine d’arrivo della 14ª tappa
1. Tadej Pogacar, SLO, UAE Team Emirates XRG, in 4h00’07”
2. Isaac Del Toro, MEX, UAE Team Emirates XRG, a 38”
3. Paul Seixas, FRA, Decathlon CMA CGM Team, a 38”
4. Jonas Vingegaard, DEN, a 44”
5. Remco Evenepoel, BEL, a 48”
6. Juan Ayuso, ESP, a 50”
7. Florian Lipowitz, GER, a 50”
8. Richard Carapaz, ECU, a 1’18”
9. Tobias Johannessen, NOR, a 1’40”
10. Mattias Skjelmose, DEN, a 1’40”
Classifica generale, maglia gialla
1. Tadej Pogacar, SLO, UAE Team Emirates XRG, in 51h18’28”
2. Jonas Vingegaard, DEN, Team Visma Lease a Bike, a 4’30”
3. Remco Evenepoel, BEL, Red Bull-Bora-Hansgrohe, a 5’04”
4. Paul Seixas, FRA, a 5’19”
5. Juan Ayuso, ESP, a 5’22”
6. Florian Lipowitz, GER, a 5’44”
7. Isaac Del Toro, MEX, a 5’50”
8. Mattias Skjelmose, DEN, a 7’35”
9. Tom Pidcock, GBR, a 7’59”
10. Lenny Martinez, FRA, a 8’25”
Classifica a punti, maglia verde
1. Mads Pedersen, DEN, Lidl-Trek, 397 punti
2. Jasper Philipsen, BEL, Alpecin-Premier Tech, 361 punti
3. Biniam Girmay, ERI, NSN Cycling Team, 347 punti
Classifica miglior scalatore, maglia a pois
1. Tadej Pogacar, SLO, UAE Team Emirates XRG, 52 punti
2. Valentin Paret-Peintre, FRA, Soudal Quick-Step, 43 punti
3. Richard Carapaz, ECU, EF Education-EasyPost, 38 punti
Classifica miglior giovane, maglia bianca
1. Paul Seixas, FRA, Decathlon CMA CGM Team, in 51h23’47”
2. Juan Ayuso, ESP, Lidl-Trek, a 03”
3. Isaac Del Toro, MEX, UAE Team Emirates XRG, a 31”